Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Marco MengoniMamma sfrattataMauro Di FrancescoFiori d'arancio in pistaFilm BolognaMigliori ristoranti
Acquista il giornale
CronacaLa Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella
27 ott 2025
BEATRICE TERENZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. La Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella

La Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in...

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in...

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in...

Per approfondire:

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in classifica. Con due risultati positivi nelle prime due giornate del campionato i kiwi giallorossi continuano, dunque, a inseguire l’ambizioso obiettivo annunciato a inizio stagione, guadagnare l’accesso ai playoff promozione.

Il match non si avvia nel migliore dei modi per la formazione pesarese che pecca di indisciplina e concede occasioni preziose ai veneti. È la squadra di casa a sbloccare il punteggio, a 3 minuti dal fischio d’inizio, con un calcio di punizione (3-0). La Fiorini si riscuote immediatamente e la meta targata Villarosa dà lo sprint ai giallorossi (3-7). La meta di Braim, e il calcio piazzato di Azzolini portano Pesaro sull’8-17 che chiude la prima frazione.

Il secondo tempo vede i kiwi giallorossi mostrare maggiore determinazione e gestire meglio la pressione. La difesa non lascia spazio ai tentativi di Valpolicella e il calcio piazzato di Azzolini, seguito dalla seconda meta siglata Braim portano la Fiorini alla vittoria (8-27). "Siamo molto contenti per questa vittoria, anche se restiamo con l’amaro in bocca per non aver conquistato il punto di bonus – così a fine match il coach giallorosso, Marcelo Martino, descrive l’umore della squadra pesarese –. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto per segnare la 4° meta, questo dice molto della personalità e dell’ambizione della squadra. Avevamo di fronte un’ottima squadra, con giocatori bravi e con molta esperienza".

b.t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata