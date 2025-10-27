La Fiorini Pesaro Rugby torna con la vittoria dal campo del Volpicella

Una Fiorini Pesaro Rugby determinata torna dal campo del Valpolicella con una vittoria per 8-27 e 4 punti in classifica. Con due risultati positivi nelle prime due giornate del campionato i kiwi giallorossi continuano, dunque, a inseguire l’ambizioso obiettivo annunciato a inizio stagione, guadagnare l’accesso ai playoff promozione.

Il match non si avvia nel migliore dei modi per la formazione pesarese che pecca di indisciplina e concede occasioni preziose ai veneti. È la squadra di casa a sbloccare il punteggio, a 3 minuti dal fischio d’inizio, con un calcio di punizione (3-0). La Fiorini si riscuote immediatamente e la meta targata Villarosa dà lo sprint ai giallorossi (3-7). La meta di Braim, e il calcio piazzato di Azzolini portano Pesaro sull’8-17 che chiude la prima frazione.

Il secondo tempo vede i kiwi giallorossi mostrare maggiore determinazione e gestire meglio la pressione. La difesa non lascia spazio ai tentativi di Valpolicella e il calcio piazzato di Azzolini, seguito dalla seconda meta siglata Braim portano la Fiorini alla vittoria (8-27). "Siamo molto contenti per questa vittoria, anche se restiamo con l’amaro in bocca per non aver conquistato il punto di bonus – così a fine match il coach giallorosso, Marcelo Martino, descrive l’umore della squadra pesarese –. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto per segnare la 4° meta, questo dice molto della personalità e dell’ambizione della squadra. Avevamo di fronte un’ottima squadra, con giocatori bravi e con molta esperienza".

b.t.