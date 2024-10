La Fiorini si gode il primo brindisi: "Abbiamo fatto vedere chi siamo"

"Una bella partita, concentrati dall’inizio alla fine, finalmente abbiamo fatto vedere che squadra siamo". È il tallonatore Francesco Dell’Acqua a commentare la prima vittoria stagionale della Fiorini Pesaro Rugby, serie A. Una partita, quella contro Badia, che lo ha visto esordire in prima squadra segnando una meta. Per la squadra pesarese una prestazione convincente che l’ha portata al 6° posto in classifica con 7 punti. Non c’è tempo per festeggiare però per i kiwi giallorossi che domenica prossima scenderanno di nuovo in campo, in trasferta nella tana del San Donà. "Sono entrato solo negli ultimi minuti del match, ma sono felice di aver potuto fare la mia parte. – prosegue Dell’Acqua –. In questa partita abbiamo fatto il nostro gioco, ci siamo impegnati e non abbiamo lasciato spazio agli avversari per imporci il loro. Siamo stati concentrati. Siamo una bellissima squadra e mi reputo fortunato a giocare in mischia perché mi dà la possibilità di vedere sia il gioco della mia squadra che quello degli avversari".

Poi si sofferma su cosa c’è ancora da lavorare e su cosa invece ha funzionato: "Sull’atteggiamento, ma contro Badia ci abbiamo messo il cuore, in tutti gli 80 minuti. Dal primo all’ultimo placcaggio, ma anche in mischia, touche e in tutte le fasi di gioco. Abbiamo messo grinta e impegno sempre e ovunque ed è fondamentale in un gioco di squadra come il rugby". Per Dell’Acqua un esordio ricco di emozioni: "Grandissime, adesso spazio ai festeggiamenti ma poi, dal prossimo allenamento, tornerò a concentrarmi al massimo. Sono davvero felice di questo esordio, in più in campo c’era anche mio fratello, e la meta ha completato il quadro. Continuerò a lavorare duramente, l’allenatore si aspetterà molto da me e io voglio dare il mio meglio".

Domenica positiva anche per il secondo XV giallorosso che milita nel campionato regionale di serie C. Per la cadetta una bella vittoria per 10-35 sul campo di Macerata. Giornata no invece per la formazione under 16 che è uscita sconfitta per 74-0 dalla sfida con Jesi per la finale della prima fase qualificazione.

b.t.