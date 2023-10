La firma non c’è, adozioni bloccate. E 200 bimbi restano in Bielorussia

"Quando fai per salutarli, ti si aggrappano alle spalle, e non ti lasciano più". Sono i circa duecento bambini bielorussi che da tre anni sono in lizza per l’adozione con altrettante famiglie di tutta Italia (di cui una decina di Pesaro), e quando queste vanno ad incontrarli negli orfanotrofi i bambini abbracciano quelli che sanno, o meglio sperano, diventeranno i loro genitori. Che però a un certo punto devono lasciarli, perché la visita finisce: i genitori italiani rientrano in Italia, i bambini restano in Bielorussia. Tutto perché l’Italia non ha firmato una lettera di garanzia, in cui doveva essere scritta la lista delle famiglie adottanti, ma soprattutto veniva assicurato alla Bielorussia, come da patto sancito nel 2017 tra i due Stati, che i bambini bielorussi sarebbero stati adottati da famiglie (italiane) dotate di ogni requisito di idoneità per il benessere dei minori e che gli stessi bambini sarebbero stati trattati da cittadini italiani.

Ma il ’patto’, il protocollo, salta. Perché il presidente del consiglio del tempo, Giuseppe Conte, che doveva firmare la lettera, siamo nel 2020, non firma. Questo perché l’Europa non riconosce Lukashenko presidente della Bielorussia, a causa delle violazioni del diritto internazionale da lui commesse, secondo l’Europa, in occasioni delle elezioni presidenziali. Niente lettera, niente adozioni, e iter bloccato.

L’associazione pesarese "Adozioni Alfabeto’, che segue le famiglie per portare a termine le adozioni, a quel punto chiama in causa Conte, nella sostanza dicendogli: "E’ tuo obbligo firmare, la decisione dell’Europa su Lukashenko non è motivo valido per decidere di non firmare". Il governo, ufficiosamente, fa capire all’associazione che è sua facoltà il firmare o non firmare. Trattandosi, sempre secondo la valutazione del governo italiano, di un atto politico: insomma, se Lukashenko è uno che viola il diritto internazionale, il governo italiano può decidere di non fare patti con lui, anche nel campo delle adozioni.

L’associazione di fronte a questo diniego fa ricorso, prima al Tar, poi al Consiglio di Stato. Ma ambedue danno ragione a Conte: dicendo che il no alla firma di quella lettera che darebbe il via libera alle adozione, è in effetti un atto politico, e come tale il governo ha diritto di rifiutarsi di firmare la lettera.

Ma l’associazione non molla e tenta il ricorso alla Corte di Cassazione. Che invece sentenzia, il 12 settembre scorso, che il ricorso dell’associazione è ammissibile. E rimanda gli atti al Consiglio di Stato. Che a questo punto dovrà pronunciarsi sul fatto che da parte dell’Italia ci sia o meno il silenzio-inadempiente da parte dello stato italiano. Nelle more, il 28 aprile 2021, l’Italia ci ripensa e fa firmare la famosa lettera, solo che la firma non è di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, ma dell’allora ministro della famiglia, Elena Bonetti. Ma per la Bielorussia, quella lettera non firmata da Conte, è poco più che carta straccia.

E il Consiglio di Stato cosa dice? Non si è ancora pronunciato. "Ma l’esito è scontato – dice l’avvocato dell’associazione, Daniele Dorsi – una volta che la Cassazione ha detto che il protocollo contiene ’mere disposizioni procedurali finalizzate a rendere fluida la comunicazione tra le autorità centrali dei due paesi..." "La lettera di garanzia è un atto necessario a concordato fra l’Italia e la Bielorussa - continua la Cassazione – per finalizzare l’adozione e dare ai bambini orfani o abbandonati un futuro migliore. E non costituisce atto politico’".

Tradotto: che sia Lukashenko o un altro dittatore, in Bielorussia, l’Italia deve firmare quella lettera di garanzia. Non a caso, "ci sono protocolli d’intesa per le adozioni anche per paesi come la Cina, che notoriamente non è un paese democratico", fanno notare dall’Associazione. Allora, quando il consiglio di Stato su questa vicenda si pronuncerà sulla vicenda? "Minimo fra 4 o 5 mesi", risponde Dorsi, che nella sua battaglia è affiancato da Serena Lombardi, psicologa dell’associazione che adotta.

Ma una speranza c’é: proprio nelle ultime ore la famosa lista delle famiglie adottanti, con la lettera di garanzia, è sul tavolo della premier Meloni, che entro il 30 settembre dovrebbe firmarla. Per dare una speranza ai 200 bambini e alle loro famiglie. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più.