La fisarmonica di Bello, un grande virtuoso

Sarà un evento dal significato particolare, il concerto che l’amministrazione comunale di Sant’Angelo in Vado in collaborazione con un suo concittadino di nascita stanno organizzando per il prossimo 18 agosto. Il concerto si terra’ nella chiesa di santa Caterina delle Bastarde alle 18,30. Per iniziativa dell’ammistrazione comunale e del professor Antonio Benedetti, presidente nazionale delle società di Gastroenterologia, si esibirà infatti Luca Bello, 17 anni, uno dei talenti della fisarmonica nazionale.

Bello, classe 2006, si avvicina alla fisarmonica classica all’età di sette anni e ottiene subito importanti riconoscimenti a livello internazionale. Tra questi il primo premio al concorso internazionale di Castelfidardo, patria di questo strumento, il primo premio assoluto al concorso internazionale di Pola, due primi posti al Trophee mondiale de l’Accordeon e ancora il primo posto all’Internationaler Accordeonwettbewerb Klinghenthal, prestigiosa competizione per concertisti.

Luca Bello ha inoltre partecipato a numerose masterclass con esponenti mondiali della fisarmonica tra i quali Yuri Shishkin, Elsbeth Moser, Stefan Hussong, Geir Draugsvoll, Inàki Alberdi, e Andreas Nebl. All’attività solistica, affianca quella con l’Accordion Orchestra InMusic con la quale ha conseguito il primo premio agli Accordion days in Prague nel 2019. E’ stato infine invitato da diverse emittenti televisive e radiofoniche per interviste e registrazioni tra cui Rai, Mediaset e Tv Kopper.

"Un artista di primissimo livello – afferma il professor Benedetti – che già in precedenza ci ha emozionati con le sue performance e che abbiamo voluto portare a Sant’Angelo in Vado, paese a cui sono molto legato. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e per avere condiviso l’organizzazione dell’evento che è uno dei più importanti di questa estate".

Andrea Angelini