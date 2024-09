’La Fizza’, podcaster della porta accanto

C’è anche una pesarese d’adozione tra i 12 talenti della narrazione sonora pronti a sfidarsi nel talent show più innovativo. Lei si chiama Maria Cangiano (in foto), alias ’la Fizza’, da un soprannome affibbiatole ai tempi dell’università. E’ definita la podcaster della porta accanto, autrice di un programma in cui, con ironia e creatività, racconta giorno per giorno nient’altro che la vita vera, "fatta di alti e di bassi – dice –, di insicurezza, di crescita personale, di relazioni, di psicologia, di social, di genitorialità, dell’esperienza di avere un figlio autistico, di amicizia e di podcast, in chiave leggera ed ironica per lo più".

Autrice di una serie dal titolo "Sorriso sospeso", Maria da giovedì scorso partecipa a "Pod’s Got Genius", un talent a livello nazionale che potrà essere seguito fino a giugno 2025 su tutte le piattaforme d’ascolto (www.podsgotgenius.it). Una competizione sonora tra 12 podcaster indipendenti selezionati in tutta Italia, che si sfideranno con autoproduzioni sui generi e gli argomenti più disparati. Proprio sabato uscirà il suo episodio, dal titolo "Non ho (+) l’età".

Maria, che ha 45 anni e lavora nell’ambito della disabilità, come educatrice a Casa Marcellina, ma anche come podcast coach, così esprime il valore aggiunto della narrazione sonora rispetto ad altri canali come ad esempio i blog: "Il valore aggiunto – spiega – è l’intimità che si crea con chi ti ascolta, che sceglie di ascoltarti (e non ti subisce come sui social ad esempio) quando vuole, il più delle volte mentre fa altro con la libertà di non avere lo smartphone in mano. L’ascoltatore si affeziona, si fida e fidelizza e aspetta il tuo episodio settimanale o quel che è. Insomma, ti inserisce nella sua routine". E allora, buon ascolto.