La Flagellazione e i suoi misteri. Un poliziotto prova a svelarli

A volte anche gli enigmi, che sembrano superabili, riappaiono nella loro veste più antica. E la vicenda della Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca è proprio un enigma senza risposta. Nonostante il lavoro pluriennale di uno studioso come Silio Bozzi, un criminologo che ha studiato lungamente il quadro e ne ha svelato a lungo i contorni. Tornerà a parlarne domani sera all’Alexander Museum alle 20.45 con una conferenza che ritorna ad anni di distanza da un intenso dibattito. Dalla datazione alle proporzioni, dalla luce del quadro all’identità dei numerosi protagonisti rappresentati, fino alle motivazioni degli studiosi che arrivarono a firmare 35 e più interpretazioni.

L’opera è conservata alla Galleria delle Marche, dove era stata quasi dimenticata alle spalle dei suoi misteri. Le numerose tesi discordanti portano a rendere ancor più interessante l’enigma ed il mistero. Ex dirigente della Polizia di Stato, Silio Bozzi ha insegnato Criminologia e tecniche investigative applicate all’Università di Bologna. E’ apparso in programmi televisivi come “Blu Notte“ dello scrittore Carlo Lucarelli. Bozzi è stato anche consulente di Andrea Camilleri per un serie di romanzi con protagonista il commissario Montalbano. Nel 2010, nel pieno della stagione della ’Flagellazione’, Silio Bozzi presentò al Centro Tedesco di studi Veneziani i risultati della sua ricerca di una interpretazione rivoluzionaria di un dipinto tanto piccolo quanto incredibilmente complesso. Dopo quasi 14 anni bisognerà ripartire da lì per raccontrare Piero della Francesca e la sua straordinaria pittura.