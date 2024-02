La fobia di viaggiare in aereo ed altre ansie. Margherita Buy presenta il suo nuovo film

Margherita Buy (in foto), l’attrice italiana che ha ricevuto più premi nella storia del cinema, sarà ospite del Cinema Masetti per presentare il suo nuovo film ‘Volare’, il suo debutto alla regia. L’appuntamento è per martedì alle 21.15, con la presentazione del film, la proiezione e il dibattito. "Volare" esplora la fobia di prendere l’aereo patita da AnnaBì (Margherita Buy). Ma quando sua figlia decide di partire per gli Stati Uniti, AnnaBì si trova di fronte alla necessità di affrontare questo problema e, per superarlo, si iscrive a un corso insieme a un gruppo variegato di ansiosi.