La follia di Fermignano. Babbini in tribunale ma ha preferito tacere. E il gip lo lascia in carcere

Rimane in carcere Simone Babbini, 43 anni, separato, due figli, di Fermignano, bidello alla scuola Volponi di Urbino. Ieri il gip di Urbino De Leone ha convalidato l’arresto dopo aver provato ad interrogarlo insieme al pm Irene Lilliu. Un tentativo inutile. L’uomo, assistito dall’avvocato Salvatore Asole, si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Babbini è accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi e dall’illegittimo porto d’arma, ossia il martello. Lo ha usato lunedì scorso, alle 6.15 di mattina, dopo aver cercato per due volte di investire un pedone lungo la circonvallazione del paese all’altezza di via Piave. A finire nel mirino è stato Matteo Bastianelli, 46 anni, sposato, due figli, direttore del locale supermercato Conad. Scontento per non esser riuscito a fargli male, Simone Babbini ha preso dall’auto un martello (aveva anche un coltello ma non lo ha toccato), è uscito dalla vettura ed ha iniziato a colpire il malcapitato pedone alla schiena e alla testa per 14 volte. Un pestaggio motivato dal nulla. Scrive il gip De Leone nell’ordinanza di custodia cautelare: "Non è emersa la ragione specifica dell’aggressione posta in essere nei confronti di persona che non ha alcun apparente legame con l’arrestato né esiste una causa di giustificazione". L’unico punto di contatto tra i due è stato il gesto di invito ad andare piano fatto da Matteo Bastianelli, che camminava a piedi sul marciapiede in procinto di andare al lavoro nel vicino supermercato. Babbini infatti stava viaggiando in quel momento con la sua Ford Focus nera con direzione Conad ma ha curvato a sinistra improvvisamente in via Piave sfiorando Bastianelli. Che dopo aver fatto un gesto di stizza ha continuato a camminare. Ma ha poi sentito una frenata, si è girato ed ha visto l’auto che gli stava andando addosso tanto da ritrovarsi sbattuto sotto il cofano motore. Si è rialzato cercando di fuggire ma Babbini lo ha inseguito con l’auto andando a finire contro un cordolo fino a spaccare una gomma.

Andati a vuoto i due tentativi di investimento, l’automobilista è sceso armato di un martello inseguendo il terrorizzato Bastianelli, fino a raggiungerlo iniziando a picchiarlo (rilevate 14 ecchimosi alla schiena e una alla fronte con un taglio) cercando anche di gettarlo giù verso il fiume. Ad interrompere la furia è stato un netturbino di Marche multiservizi che ha visto tutto, ha bloccato il camion, urlando a Babbini di smetterla di colpire. L’arrivo dell’operatore ecologico ha spezzato la furia cieca inducendo il 43enne a cercare la fuga con la sua auto. Che comunque non poteva andare lontano visto la gomma bucata. L’ha lasciata in via Amendola, in centro, per poi raggiungere la scuola dove faceva il bidello con mezzi di fortuna. Nel pomeriggio è rientrato a Fermignano dove i carabinieri lo stavano aspettando. Lui è tornato a prendere l’auto bucata in via Amendola e qui è stato bloccato da militari in borghese. Ieri è stato portato davanti al gip di Urbino per l’udienza di convalida andata a vuoto. Scrive il gip: "E’ da ritenere che un qualsiasi minimo litigio possa condurre Babbini a porre in essere condotte altamente aggressive dell’incolumità altrui. C’è un pericolo quindi di reiterazione di ampissimo spettro e di elevatissima intensità. Pertanto l’arresto va convalidato e l’unica misura adeguata oltre che proporzionata all’entità dei fatti è quella della custodia in carcere".