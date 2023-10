La Fondazione aiuta i bambini a vederci chiaro

E’ partito dalla scuola "Berardi" di Sant’Orso (per proseguire nelle prossime settimane con la "Seneca" di Cuccurano, la "Scatola Magica" di Rosciano, la "Grimaldi" di Falcineto e l’Albero Azzurro dell’Istituto comprensivo Gandiglio) lo screening oculistico gratuito rivolto ai bambini nati nel 2018 e nel 2019 delle scuole dell’infanzia del Comune di Fano. Una iniziativa rivolta a favorire le fasce più deboli, voluta dal presidente Giorgio Gragnola e dal Cda della Fondazione Carifano e la collaborazione dei medici specialisti in oculistica individuati dall’Ordine professionale. Un progetto sociale di prevenzione, reso possibile grazie alla Fondazione Salmoiraghi-Vigano’ che ha assicurato tutta la strumentazione necessaria. "Verranno sottoposti a screening solo quei bambini che non sono mai stati a visita da specialisti in oculistica - sottolinea il presidente della Fondazione Carifano - Un ringraziamento particolare al reparto di Oculistica e al suo direttore Giacomo Pellegrini che si è reso disponibile a visitare in un momento successivo i bambini affetti da problematiche. Troppi bambini si sottopongono in ritardo alla visita oculistica e alcuni stati patologici o elevati difetti refrattivi non possono essere trattati con la dovuta efficacia".

ti.pe.