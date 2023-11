La Fondazione cetacea svela i segreti del mare

Venerdì alle 18 la Lega Navale di Pesaro ospiterà nella propria sede di Strada tra i Due Porti un incontro con la Fondazione Cetacea. "Una serata in compagnia di esperti per conoscere meglio il nostro mare, i suoi abitanti e imparare a tutelarli" spiega il presidente della sezione pesarese, Antonio Rossini. L’incontro sarà valido come parte teorica del corso di formazione per volontari di Fondazione Cetacea onlus. Nella prima parte della conferenza, legata alla biologia delle tartarughe marine e cetacei presenti in alto Adriatico, prenderanno la parola il presidente della Fondazione Sauro Pari e la biologa Valeria Angelini. Seguirà poi l’intervento del veterinario Nicola Ridolfi.