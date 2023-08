La Fondazione stanzia 70mila euro per i poveri

"Mettere al centro il bisogno del nostro territorio". È lo slogan con cui è stato pubblicato il bando che impegna la Fondazione Carifano a destinare 70mila euro ad un nuovo progetto che fa riferimento al settore "Volontariato, filantropia e beneficenza" per il 2023, e che si rivolge a soggetti compresi tra Fano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, Senigallia e Terre Roveresche. Una misura che si aggiunge a quella del crowdfunding "a testimonianza della sensibilità della Fondazione Carifano nei confronti del bisogno e della coesione sociale" sottolinea il presidente Gragnola per il quale questo nuovo bando rappresenta un’occasione per "finanziare attività innovative dal punto di vista tecnologico, come la telemedicina, il telemonitoraggio e la teleassistenza. In questo quadro di insieme abbiamo tenuto conto anche di coloro che vivono una emarginazione sociale e che necessitano di un accompagnamento nel reinserimento lavorativo".

Per la concessione dei contribuiti, Gragnola sottolinea che, "tra i criteri di valutazione, hanno un peso particolare la capacità dei progetti di leggere il bisogno e la co-progettazione tra più soggetti, in modo che la soluzione proposta abbia un impatto e un’efficacia maggiore nel territorio. La condivisione è un elemento per noi fondamentale, poiché stimola l’aggregazione e la sinergia di più soggetti con risultati molto più corposi". Possono proporre progetti e presentare le proprie idee tutti quei soggetti privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, le cooperative e imprese sociali, e altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro. La scadenza del bando è fissata per le 12 del 15092023. Le domande possono essere inviate a mano, a mezzo posta, mail, pec. Info su www.fondazionecarifano.it ti.pe.