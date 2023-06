La fontana della Fortuna tornerà a splendere

La Fontana della Fortuna di piazza XX Settembre, si rifarà presto il trucco. Dopo un anno di studi ed indagini con laser scanner è terminato infatti il progetto di restauro degli architetti Martufi, Tenenti e Barbaresi che ora attende solo di essere perfezionato nel progetto esecutivo, per andare poi alla gara di affidamento dei lavori.

"Speriamo di riuscire a partire con il cantiere a settembre, in modo che l’intervento sia terminato per maggio 2024" ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori annunciando il restauro, al termine del quale nella fontana simbolo di Fano torneranno i tre colori (il giallo della pietra arenaria, il bianco del marmo d’Istria e il rosso del marmo di Verona), oltre ai gradini (oggi sommersi dalla pavimentazione) che giravano tutt’attorno alla vasca e nelle intenzioni dei progettisti tornerà anche il getto d’acqua a ventaglio che fino alla fine dell’800 animava la conchiglia centrale, dando l’impressione che la Dea Fortuna galleggiasse. "Uno dei luoghi simbolo della città ha bisogno di un intervento importante - ha sottolineato il sindaco Massimo Seri - Ma in realtà non faremo solo un lavoro di recupero e riqualificazione, ma è stato fatto anche un lavoro di ricerca storica che ha portato a piacevoli scoperte". Sono stati infatti tanti dal 1500 ad oggi gli interventi fatti sulla struttura ottagonale originaria della fontana della Fortuna. Tutte compresenti nella fontana che oggi vediamo. Per questo del suo studio sull’evoluzione delle fontana, fatto spulciando i volumi dell’Archivio di Stato e dell’Archivio Storico della Fondazione Carifano, l’architetto pesarese Roberta Martufi vorrebbe farne una pubblicazione. Un racconto che comunque comparirà in sintesi in alcuni pannelli che contorneranno la fontana da settembre, per celare alla vista dei passanti il cantiere. "La fontana è stata ristrutturata l’ultima volta nel 2003 dai Lions - ha ricordato la Brunori -. Lo studio approfondito che è stato fatto ora sarà molto utile anche per gli interventi futuri. E’ una documentazione storica che mancava. Un valore documentale che adesso lasciamo per il futuro".

"L’occhio di un tecnico non abituato a vedere la fontana mi ha messo nelle condizioni di pormi delle domande - ha esordito la Martufi spiegando l’intervento - Perché questa fontana, a differenza delle altre che sono poste nel centro della piazza, si trova invece in questa buffa posizione? Da una cartolina del 1916 si vede che la fontana non fosse nel limite del corso Matteotti come oggi, ma aveva davanti a sé una sorta di sagrato che faceva sì che la piazza avanzasse. Così la fontana aveva un respiro, rispetto alla posizione attuale che ha uno scalino che la limita". Dalla foto si vede anche come la fontana fosse protetta da dei paracarri che la proteggevano, ma che i tecnici hanno deciso di non ripristinare. Lato piazza scopriranno unicamente i gradini che con il tempo sono stati sommersi, abbassando leggermente il livello dei sampietrini con una piccola discesa a partire dalla striscia di marmo che la circonda. "La struttura di oggi è baroccheggiante - conclude l’architetto - ma la storia ci dice che è cinquecentesca, ottagonale, priva di elementi centrali, collocata in quel punto, incorporata all’interno di successive modifiche che sono avvenute a partire dalla seconda metà del 600 fino alle trasformazioni recentissime dei delfini, che sono in pasta cementizia (quindi dei primi del 900) che sono andati a sostituire gli antichi delfini lapidei". Anche gli ambienti sottostanti che contengono i 5 tubi che alimentano leoni e delfini verranno toccati dall’intervento.

Tiziana Petrelli