La fontana di piazza: ecco com’è rinata dopo la guerra

Noi dobbiamo ritirarci, ma voi con questo tremendo caldo, non troverete in città manco un goccio d’acqua da bere. Così, nell’agosto del 1944, aveva ragionato il comandante dei guastatori tedeschi in ritirata verso nord per l’arrivo degli alleati, dopo aver fatto distruggere il grande serbatoio d’acqua piazzato sull’Ardizio, da lui ritenuto l’unico canale di approvvigionamenti idrico di Pesaro. Senonché, passando qualche giorno dopo in piazza Vittorio Emanuele II, oggi del Popolo, si accorse con stupore che la grande fontana continuava a buttare tranquillamente getti e zampilli d’acqua chiari e rinfrescanti, essendo essa collegata con l’antico acquedotto alimentato da alcune vene in gallerie scavate fra Trebbiantico e Novilara. Ma ormai il tempo stringe, il nemico è alle porte della città, già si spara dalle parti della ferrovia e allora il tedesco una volta tanto fa una cosa "all’italiana": butta per aria la fontana senza però distruggerla del tutto. Restano relativamente integri il lato vero Palazzo Ducale, tre angoli dell’ottagono della vasca e uno dei quattro cavalli marini; dalle restanti rovine vengono tirati fuori 25 frammenti ancora utilizzabili che nella primavera del 1946 verranno sistemati agli Orti Giuli. E per anni della fontana della piazza, la "Pupilla della città", nessuno parla più, Ma chi d’agosto perisce, d’agosto rifiorisce e il 20 agosto 1960, sedici anni dopo quell’agosto del 1944, la fontana della piazza, ora del Popolo, torna ad abbellire il centro storico (nella foto) con i suoi 26 zampilli, arricchita di un impianto di illuminazione elettrica dono dell’Azienda di Soggiorno e del Rotary Club. Un poeta dialettale, una volta tanto non Carlo Pagnini ma Quinto Piermaria, scriverà: "Finalmènt dop tantle lit, discussion, difficoltà in tla piazza dla città ecch la font più bèla d’préma. L’acqua chièra, fresca, féna s’ved ancora scaturì...". Molto più ufficialmente, a ricordo di quella giornata, il dottor Italo Zicari, direttore della Biblioteca Oliveriana, detta una iscrizione poi scolpita intorno al bacino: "Antiquus fons … in pristinam formam restitutus est A.D. MCMLX".