La fontanella c’è, ma l’acqua no

Alla fontanella di Candelara, almeno all’apparenza, non manca nulla per funzionare. Ma è, appunto, soltanto l’apparenza.

"Chiediamo all’amministrazione che circa un anno fa ha acquistato la fontanella e l’ha posizionata – dicono i consiglieri Michele Redaelli (Forza Italia) e la consigliera di quartiere Fulvia Sacchi – di finire quanto iniziato collegandola alla rete e rendendola utilizzabile. Ci chiediamo perché ciò non sia avvenuto, dopo tutto questo tempo e dopo tutte le nostre segnalazioni. Non sappiamo perché la fontanella, pur essendo in buone condizioni e pronta all’uso, non possa essere sfruttata. Da un anno segnaliamo l’esigenza di metterla in funzione, ma nessuno

finora si è preso la responsabilità di risolvere la situazione".