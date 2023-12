La foresteria dell’Erdis si sposta. Studenti al "Piero della Francesca"

Dal 7 gennaio, la foresteria gestita da Erdis a Urbino si sposterà temporaneamente nell’ex hotel Piero della Francesca, in viale Comandino, offrendo 94 posti letto in ambienti rinnovati. Lo ha comunicato l’Ente regionale per il diritto allo studio, dando seguito all’annuncio, fatto in estate, di aver affittato per almeno due anni il complesso. L’operazione aiuterà il deflusso degli studenti ospitati ai Collegi universitari fatti da De Carlo che si dovranno momentaneamente spostare, a scaglioni, durante i lavori di adeguamento antincendio previsti dall’Università di Urbino sulle strutture “L’Aquilone“, “La Vela“ e “Le Serpentine“, trasferendosi nel Collegio Internazionale di piazza san Filippo.

"Dovrebbero partire tra gennaio e febbraio, perciò approfitteremo della chiusura di fine anno dei Collegi – spiega Maura Magrini, presidente di Erdis –. Al rientro dalle vacanze, cominceremo a spostare i 160 ragazzi dalle Serpentine, la prima struttura interessata, a blocchi di circa 55 per volta, dato che i lavori si svolgeranno in più fasi. Non saranno coinvolti “Il Tridente“, proprietà di Erdis, su cui abbiamo già speso quasi sei milioni di euro per vari interventi, e “Il Colle“, di proprietà di Uniurb al pari degli altri tre, che non richiede operazioni. Quando i lavori si sposteranno ad Aquilone e Vela, i 90 posti dell’Internazionale potrebbero, però, non bastare. Proprio per questo si partirà dalle Serpentine, per valutare l’impatto dell’intervento e potersi organizzare man mano, così da creare il minor disservizio possibile".

Il Piero della Francesca è una delle strutture che Erdis vorrebbe acquistare e ristrutturare, come il dirimpettaio ex hotel Montefeltro, per trasformarle in studentati. Proprio a novembre, il Ministero ha dichiarato ammissibili a finanziamento, ma in riserva, entrambi i progetti: "Se ci fosse uno scorrimento di graduatoria e ottenessimo il cofinanziamento per comprare il Piero della Francesca, il canone d’affitto che pagheremo in questi anni di permanenza si trasformerebbe in un acconto sull’acquisto e sarebbe sottratto dalla cifra finale – spiega Magrini –. Non è una cosa da poco, parleremmo di centinaia di migliaia di euro risparmiati. Al momento, l’accordo di locazione per la foresteria, alloggi temporanei in cui chi viene ha esigenze di un “dormi e fuggi“, sempre connesse alla didattica o a iniziative legate all’Universitàterritorio, è di due anni, ma si potrà prolungare in base ai lavori. La riattivazione della struttura porterà anche un’altra novità: il ristorante-mensa del Piero della Francesca riaprirà e ne stiamo assegnando la gestione. Sarà convenzionato con Erdis, quindi i nostri borsisti avranno un punto in più in cui mangiare, oltre a Tridente e Mensa del duca, ma aperto anche al pubblico".

Nicola Petricca