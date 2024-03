La "Fortuna d’Oro" incorona Tofoli e Falcioni

E’ stata fissata per giovedì 21 marzo alle 21 al Teatro della Fortuna (ingresso libero fino ad esaurimento posti) la cerimonia di premiazione della "Fortuna d’Oro", il riconoscimento istituito nel 1982 su input del compianto professor Paolo Volpini con l’obiettivo di esprimere pubblicamente la riconoscenza dell’intera comunità fanese ai cittadini che danno lustro a Fano e che si sono distinti in attività nei settori legati alla cultura, alla scienza allo sport e al sociale.

Sono state 18 le candidature giunte alla presidenza del consiglio comunale, tra le quali la commissione presieduta dal sindaco Massimo Seri (ne facevano parte anche la presidente del consiglio Carla Cecchetelli, Donatella Menchetti presidente di Adamo, Francesca Gabbianelli per la Bcc, Valentina Tomassoni vice direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali, Andrea Angelucci presidente Circolo Culturale Bianchini, Giorgio Gragnola presidente Fondazione Carifano e il giornalista Massimo Foghetti) hanno individuato le due personalità di spicco a cui conferire i riconoscimenti relativi all’anno 2022 e 2023. E’ Paolo Tofoli il talento dello sport fanese ritenuto meritevole del Premio "La Fortuna d’oro 2022". Tofoli è infatti uno dei giocatori più vincenti nella storia della pallavolo italiana, avendo fatto parte della cosiddetta generazione di fenomeni che ha dato il via al ciclo vincente della Nazionale di Julio Velasco. Con la maglia azzurra ha disputato 342 partite, ottenendo 27 medaglie in competizioni internazionali (17 d’oro) e tre ai Giochi olimpici (due argenti e un bronzo).

Aveva esordito in Serie A1 nella stagione 1985-86 con la maglia del Petrarca Padova , dopo aver iniziato con la Virtus Fano in Serie B. Il Premio "La Fortuna d’oro 2023" è andato invece alla professoressa Anna Falcioni, docente di Storia Medievale all’Università di Urbino, che tra i 18 nominativi pervenuti è stata quella che ha ricevuto più nominations.

La Falcioni è autrice di oltre duecento pubblicazioni, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, e ha partecipato come relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali, di cui è stata anche la curatrice. Dal 2005 al 2019 ha condotto e coordinato, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Galleria Nazionale delle Marche, la Soprintendenza Archivistica dell’Umbria e delle Marche, le ricerche archivistiche e l’allestimento di tre mostre storico-documentarie internazionali. Dal 2018 è presidente e dirige il Centro Internazionale di Studi Malatestiani.

Tiziana Petrelli