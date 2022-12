La Fortuna si rifà il make up Ok all’intervento sulla fontana

La fontana della Fortuna di piazza XX settembre tornerà a splendere. Tra gli ultimi atti del 2022 la giunta fanese ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento che avrà un costo complessivo di ben 170mila euro. I lavori consistono nella "pulitura e consolidamento chimico protettivo degli apparati decorativi in pietra", "ancoraggi e tassellature delle parti distaccate" nonché nella previsione di alcuni "interventi al fondo vasca ed alle parti metalliche". In definitiva, si sottolinea nell’atto pubblico, l’intervento "mira a ripristinare la funzionalità e l’immagine del monumento". Che non è un monumento qualsiasi ma è una delle immmagini simbolo della città, tra le più fotografate dai visitatori e che campeggia praticamente in tutti i motori di ricerca turistici.

Due anni fa era stata la Lega, tramite il segretario Scopelliti, a lamentare lo stato penoso in cui versava il monumento, tra crepe, distacchi e danneggiamenti vari. "La fontana e la Dea Fortuna – osservava Scopelliti –, sono il simbolo dell’identità culturale di Fano e vanno preservati e valorizzati con mostre e convegni, sollecitando nuovi studi e ricerche sulla storia di queste opere che inevitabilmente rimandano alla Fano romana, alle opere architettoniche e agli acquedotti di cui i romani, grandissimi ingegneri, vollero dotare la città". In realtà della fontana si parla dalla metà del ‘500, la statua in bronzo è invece della fine di quel secolo, conservata nel museo civico, mentre sulla fontana di piazza è stata messa una copia. La Lega fa notare che serve intervenire urgentemente per sistemare le crepe evidenti in più punti, togliere il fil di ferro utilizzato come sostegno e far sparire i ciuffi d’erba che, favoriti dall’umidità, crescono tra le fessure. L’ultimo restauro risale al 2003.