La forza dei sassi bianchi. Gli studenti li posano sulle foto dei deportati:: "Dobbiamo ricordarli"

Una lenta processione, avvolta da un silenzio assordante, ha accompagnato i ragazzi del Liceo Artistico Mengaroni fino al Teatro Sperimentale, partiti dalla Sinagoga di Pesaro e passati per il Corso.

Era ieri, infatti, la data esatta della Giornata della memoria, quel 27 gennaio del 1945, in cui viene liberato il campo di concentramento di Auschwitz e per la prima volta emergono le barbarie e gli omicidi a danno di ebrei e altri per mano nazista e fascista. Ieri, 79 anni dopo, questa memoria è ancora viva: professori e alunni hanno reso omaggio alle persone deportate disponendo vicino al teatro 20 foto di uomini, donne, bambini, di intere famiglie, ponendo sopra ciascuna di esse un sasso bianco, chiamato "yad", come simbolo per ricordare sia i defunti che le origini del popolo, profondamente connesse con le zone aride del deserto: "Quest’anno abbiamo immaginato un percorso che si connettesse ai fogli fossili posti in piazza – spiega Giorgio Donini, professore del Mengaroni –. Abbiamo voluto mostrare i volti delle persone che vivevano in Polonia, che sono state strappate alle loro vite per essere deportate ad Auschwitz e bruciate vive nei forni crematori. I ragazzi, con un gesto solenne, hanno voluto depositare un sasso bianco sulla foto di queste persone. Inoltre, abbiamo dato alle autorità civili e militari una rosa bianca, da posare su quei giornali che tanto dolore hanno creato".

Un percorso breve, quello delle foto con gli yad, ma di grande impatto emotivo, che non ha lasciato estranei i ragazzi al dolore provato dalla comunità ebraica dell’epoca: "Io ho posto la foto di un uomo, deportato ad Auschwitz e strappato alla sua famiglia – spiega Diego, della 4°C –. Abbiamo preso spunto per le foto da un libro, intitolato ’Il viaggio’, che raccontava le vicende di queste persone durante il loro tragitto sia dalle loro case fino al campo di concentramento, sia all’interno dello stesso. Il modo in cui sono stati presi e deportati è disumano, non oso immaginare le loro sofferenze. E’ giusto ricordarli e omaggiarli come meglio possiamo".

Presenti all’evento anche il sindaco Ricci e altre cariche civili e militari, le quali, hanno deposto una rosa bianca sopra quei giornali fossilizzati, che imponevano di denunciare chiunque fosse ritenuto ebreo e che ogni giorno dovrebbero essere calpestati, affinché ciò che è successo non si ripeta mai più.

Alessio Zaffini