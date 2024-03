La forza dell’intelligenza artigiana. E a teatro arriva il fisico influencer

Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e, più precisamente, il Teatro Rossini, ospiteranno la 3ª Giornata della cultura artigiana, organizzata dalla Confartigianato Imprese nazionale. L’appuntamento è per martedì 19 marzo, nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano, alle ore 17.30, con una giornata dal titolo "Intelligenza artigiana, valore per l’Italia". L’evento, in cui interverranno diverse personalità del mondo dell’impresa e della cultura, vedrà anche la partecipazione di un ospite speciale: il fisico, musicista ed influencer Vincenzo Schettini, autore de "La fisica che ci piace". A presentare l’iniziativa è Marco Granelli, presidente di Confartigianato: "Siamo giunti alla terza edizione di questa Giornata – dice – e quest’anno abbiamo scelto di organizzarla in questa città straordinaria, dove il mondo dell’artigianato è diffuso in maniera capillare. Tramite queste iniziative – aggiunge – vogliamo affermare la contemporaneità del mondo dell’artigianato, parte attiva nella transizione digitale e nella trasformazione green. Da sempre, infatti, siamo portatori di valori antichi ma proiettati verso il futuro".

A sottolineare l’importanza dell’artigianato nel tessuto produttivo del nostro territorio è Graziano Sabbatini, presidente della Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino: "Siamo tra le regioni più artigiane di Italia e solo in questa provincia ci sono oltre novemila imprese - spiega -. Per questo vogliamo raccontare ciò che rappresenta l’artigianato, migliorando anche il nostro modo di comunicare, soprattutto ai giovani. Durante l’evento di Pesaro affronteremo il tema dell’intelligenza artificiale. Un tema che non deve spaventare ma che dobbiamo saper utilizzare nel nostro lavoro". Ad entrare nel vivo dell’evento che si terrà il 19 marzo è il segretario della Confartigianato, Marco Pierpaoli: "Dopo i saluti istituzionali, ci sarà un momento di confronto sul ruolo delle piccole imprese, sul valore artigiano anche nel rapporto con l’AI. Tra i protagonisti saranno presenti il teologo Paolo Benanti, il sociologo Mauro Matti, il fisico Federico Faggin e i rettori della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori e dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini. Abbiamo previsto poi la presenza di Vincenzo Schettini perché vogliamo parlare anche ai giovani. L’evento sarà aperto al pubblico e si potrà prenotare il proprio posto sul sito della Confartigianato". Soddisfatto anche Enrico Mancini, presidente area territoriale di Pesaro - Confartigianato: "In quanto pesaresi siamo orgogliosi che questo evento nazionale si tenga in questa città e ci auguriamo che anche la cittadinanza partecipi".

Alice Muri