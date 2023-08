La forza di cinquanta cori Fano capitale della musica

Cinquanta cori per celebrare la 50ª edizione dell’Incontro internazionale polifonico Città di Fano, che si svolge dal 26 agosto al 10 settembre. E ben 82 performance corali nel solo pomeriggio del 9 settembre: una vera maratona musicale con esibizioni diffuse in chiese, chiostri e piazze, che terminerà con una parata di cori che sfileranno dal centro storico all’anfiteatro Rastatt di Sassonia dove alle 21,30 è prevista una grande festa che si concluderà alla chiesa di san Giuseppe al Porto con un concerto alle ore 23. Tutto il mondo si ritroverà a Fano per la manifestazione, unica nel suo genere e corale in tutti i sensi, perché abbraccia tutto l’universo della polifonia con l’incontro tra i popoli e le loro tradizioni canore ma anche con la prestigiosa “European Academy for choral conductors“, ovvero l’accademia internazionale di direzione corale che riunisce in città per il 12° anno docenti di fama mondiale e i migliori direttori di coro del futuro.

Una masterclass con 19 bacchette under 30 iscritte da 12 Paesi, che terminerà sabato 2 settembre nel tradizionale concerto gratuito (come tutti gli altri appuntamenti) delle 21,15 alla Pinacoteca san Domenico. In queste due settimane di musica e canto oltre 1.000 coristi raggiungeranno Fano per offrire almeno 30 concerti: oltre 90 performance di gruppi vocali, considerato che molti dei cori presenti si esibiranno più volte. Con questa edizione l’albo dei cori del festival raggiunge quota 400 gruppi invitati dal 1974 ad oggi, provenienti da 37 nazioni. Una grande festa che quest’anno però parte da Pesaro, per inaugurare una nuova collaborazione con la città Capitale della Cultura 2024.

Il concerto inaugurale di sabato 26 alle 21 si svolgerà infatti nel Palazzo Ducale che diventa palcoscenico d’eccellenza di questa prima serata polifonica. Da domenica 27 a domenica 10 settembre invece i concerti si svolgeranno come sempre, tutti a Fano, dal centro storico fino al mare. Non più solo a San Paterniano luogo simbolo della manifestazione. Come gruppi stranieri il festival ospiterà due rinomati cori quali il francese InChorus e il croato Vocal Ensemble Brevis. Dall’Italia invece tantissimi gruppi per omaggiare questo importante traguardo del mezzo secolo di storia, ad esempio la Mittelvox Ensemble di Gorizia e il gruppo Accademia dei Dissennati risultato vincitore del 1° Concorso Corale Nazionale Fanum Fortunae nella categoria “Gruppi Vocali“ che proprio in occasione di queste celebrazioni (avviate a febbraio scorso) ha preso vita. Tra i tanti concerti proposti dal festival, spicca quello dedicato dal Coro Malatestiano al compositore fanese Silvio Zanchetti (di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita) mercoledì 6 alle 21.15 alla Pinacoteca san Domenico, insieme alla formazione cameristica dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, per la quale Zanchetti compose alcuni brani. Per il programma completo: [email protected]

Tiziana Petrelli