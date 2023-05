La forza di un agricoltore "Offrivano sempre più soldi ma non si baratta la dignità"

Si chiama Sandro Fabbrizioli, classe 1960, vive a Riceci con la sua famiglia, imprenditore agricolo da sempre. Un cappellino in testa, sorriso timido ma convinzioni di ferro: "Non ho venduto la mia terra a quei signori della discarica. Mi davano tanti soldi ma non baratto la mia dignità".

Poi Sandro Fabbrizioli racconta: "L’anno scorso viene casa mia Maurizio Mazzoli, che è stato ex sindaco qui di Petriano (ora all’interno del cda di Marche multiservizi per conto della Provincia ndr) a dirmi se volevo vendere il terreno di 7 ettari per farci un impianto non meglio definito. Mi ha detto che pagavano bene, parlando di 20mila euro all’ettaro. Gli ho risposto subito che non volevo vendere anzi non se ne parlava proprio. Lui è andato via e dopo un po’ sono stato chiamato da due funzionari della società Aurora che hanno rilanciato sul prezzo per farmi vendere. Da 20mila a 30mila, poi a 40, poi altro rilancio fino a 57mila euro all’ettaro. Io ho detto di no, non vendo la terra per farci una discarica. A quel punto sono andati via e hanno rinunciato al mio terreno".

Sandro Fabbrizioli non si è pentito di aver detto no a 399mila euro. Dice: "Sono ancor più convinto di aver fatto bene. E come me la pensano mia moglie e mia figlia che non mi hanno mai detto di accettare. Ci vuole dignità nelle cose e questa era una delle occasioni per dimostrarlo. Io sono imprenditore agricolo con oltre 100 ettari di terreno da coltivare, la terra è la mia vita e non la metto in discussione per le discariche che non portano nessun beneficio alla gente normale come noi. Se avessi detto sì, sarei andato contro i miei principi di una vita e avrei dovuto poi incrociare lo sguardo della gente del paese che mi avrebbe chiesto perché hai ceduto facendo portare qui tonnellate di rifiuti per 25 anni. Che me ne faccio dei soldi in cambio della rovina della mia terra? Niente. Ho detto no e lo rifarei anche subito".

C’è ovviamente chi ha detto sì, ed ha venduto. E’ Giovanni Urtini, fornaio di prodotti bio, anche lui poco lontano dalla collina dove vorrebbero costruire al discarica: "Io non esco in paese e non ascolto la gente. Ho accettato e ho venduto 7 ettari di terreno che gli serviva. Mi hanno dato la caparra del 10% al compromesso e quei soldi me li tengo anche se non dovessero far niente. Anzi, se va tutto a monte sono contento. Così mi metto a raccogliere gli sfalci che non sanno dove buttarli. Ho fatto anche il corso per avere il patentino di smaltitore dei rifiuti perché mi piaceva fare l’autodemolitore di auto. Insomma, qualcosa ci faccio. Non mi interessa quello che dicono in paese, ognuno fa le sue scelte. Io ho quella terra e mi è stato bene il prezzo che mi hanno fatto. Se non si fa niente, tanto di guadagnato. Io sono anche lontano da dove vogliono fare la discarica e quindi non mi cambia niente. Voglio essere libero di ragionare con la mia testa e rispetto ovviamente chi non ha voluto vendere. E’ venuto qui a casa mia a fare la trattativa il padrone della cartiera Ciacci di San Marino, mi ha fatto tutta la storia della sua vita che è partito dal niente. Poi ha messo la clausola, anche perché se no non avrei firmato, che in caso di mancata realizzazione, la caparra rimaneva a me. Quindi, da parte mia, sono tranquillo e a posto".

E’ d’accordissimo anche Domenico Londei, il titolare della ditta Pantarei. Lo troviamo fuori dalla sua fabbrica su una potente berlina Mercedes nera. Nel sedile in pelle posteriore, dietro i vetri color fumè, c’è una grande gabbia per un cane: "Ho detto a quella società che farò passare gratis i camion dei rifiuti nella mia terra. Se la legge glielo permette per me possono farla. Io brucio una parte di polverino nella mia fabbrica e una parte la smaltisco fuori. Se potrò farlo qui, meglio. La vita è questa. Io sono ambientalista, ma ci sono le fabbriche e ci sono i rifiuti. Qualcuno li deve prendere"

