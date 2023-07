La Foschi aderisce ad Urbino Capoluogo

Urbino Capoluogo conta un nuovo iscritto di rilievo: all’associazione ha aderito anche l’assessore alle Attività produttive, alle Politiche sociali e alla Sanità del Comune, Elisabetta Foschi. Lo annunciano Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario, che spiegano: "Con quella dell’assessore Foschi, le iscrizioni all’associazione hanno raggiunto la cifra record di 2.632. Agli aderenti si sono aggiunti anche altre illustri personalità, di cui daremo notizia. Con queste nuove iscrizioni ci confermiamo sempre di più come “vetrina“ per i problemi della città e del territorio". Oggi nella sede in via Matteotti 21, si terrà la conferenza aperta al pubblico: alle 10, in qualità di amministratore unico del Gruppo Atena, Ferruccio Giovanetti tratterà del tema “La bellezza come cura“.