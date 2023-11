La fototerapia ora si può fare anche a Pesaro

La fototerapia consiste nel sottoporsi all’esposizione di luce (raggi ultravioletti) per curare determinate patologie come ad esempio le dermatiti. Ebbene, per sottoporsi a questa terapia, da domani fino a fine aprile, non sarà più necessario arrivare a Fano, perché l’ambulatorio è stato attivato anche in via XI febbraio a Pesaro. Lo rende noto una nota dell’Ast. "Un servizio che punta all’integrazione ospedale-territorio e continuità delle cure" spiega il direttore dell’Ast Pu Nadia Storti. "Il distretto di Pesaro infatti in accordo con la Dermatologia dell’Ospedale Santa Croce di Fano, metterà a disposizione i macchinari favorendo l’accesso ai cittadini nella sede distrettuale più vicina. L’utente potrà accedere a tale ambulatorio con il piano terapeutico del dermatologo".