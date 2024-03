La Fox vende il 50% di biodiesel al Kuwait

La Fox petroli che fa capo alla famiglia Berloni, ha chiuso nei giorni scorsi una grossa operazione riguardante il deposito di bio carburanti di Vasto in Abruzzo. La famiglia pesarese ha infatti ceduto il 50 per cento della società a "Q8" che altro non è che l’espressione della compagnia nazionale dello Stato arabo del Kuwait. L’operazione è completamente staccata dal grande deposito di stoccaggio di carburanti che la società ha lungo la circonvallazione.

A Vasto la Fox produce circa 200mila tonnellate di biodiesel l’anno ed ha anche un deposito di 30mila tonnellate di metri cubi di stoccaggio con un fatturato che sfiora i 250 milioni di euro. Il valore in termini economici di questa cessione non è stato reso noto, sia dalla Fox che dalla compagnia petrolifera del Kuwait.

A guidare l’operazione per conto della famiglia Berloni, il presidente della società Marco De Simoni. Una grande iniezione di liquidità per gli eredi di Alberto Berloni il fondatore della Fox perché la società ha molta carne al fuoco anche in città come la riconversione del grande deposito alla Torraccia.

"Lì prima di partire con i depositi per il gas metano liquefatto – dice De Simoni – dobbiamo aspettare tutti i pareri tecnici e amministrativi e l’iter è ancora lungo".

Mentre si sbilancia De Simoni per quello che riguarda i due hotel di proprietà della famiglia e cioè La Bussola che dà su via Nazario Sauro e quindi L’International su viale Cesare Battisti a circa 200 metri da viale Marconi.

"Speriamo di avere tutti i permessi per costruire prima dell’inizio dell’estate – continua il presidente della Fox – anche se poi si partirà alla fine della bella stagione. Non è pensabile avviare i lavori durante l’estate e poi il tutto a due passi dal mare".

L’operazione è nota: passare la capacità ricettiva de La Bussola sull’International dove è prevista la demolizione con ricostruzione con una maggiorazione del 25 per cento delle volumetrie. Questo permetterà agli eredi Berloni di realizzare appartamenti per i vari componenti della famiglia proprio alla Bussola che è fronte spiaggia. Ancora un punto interrogativo per quello che invece riguarda lo stabile di via Cecchi angolo via Calata Duilio, sempre di proprietà della Fox, perché i dipendenti dell’Agenzia di Stato dovrebbero trasferirsi nell’ex pensione Bruscoli, accanto ai Canottieri sul molo di Levante. Ma la trattativa che va avanti da mesi con il Demanio non è arrivata alla fine.

Nessuna intenzione da parte della Fox invece di dismettere il collettore che è al porto davanti al club Nautico e che serviva, attraverso una condotta, a rifornire i depositi della Torraccia attraverso una bettolina. "Per noi è strategico – continua De Simoni – perché in futuro potrebbe tornare in funzione per rifornire con piccoli tonnellaggi di carburante il nostro deposito costiero. Strategico anche per la città perché eviterebbe il transito di centinaia di camion anche lungo la circonvallazione. Pericoli di inquinamento? Non ne esistono".

