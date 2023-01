La frana del Sasso preoccupa Quattro aziende isolate dalla strada

La frana del Sasso non dà tregua. La situazione preoccupa su due importanti fronti: se l’ampia zolla di terra, lunga e larga decine di metri, potrebbe ulteriormente scivolare, complice lo scioglimento delle nevi di questi giorni, e far crollare del tutto la via privata, il dilemma per le quattro ditte che hanno sede al di là dei sigilli ora è come arrivare al proprio capannone, sia per i fornitori, sia per consegnare i prodotti ai clienti.

"Siamo in quattro qui – ci dice uno dei titolari –, Trafilplast, SDM infissi, Falegnameria Pierotti e Linea M, e da tre giorni non possiamo accedere coi mezzi alle nostre ditte. Per noi che riceviamo e consegniamo materiali quotidianamente è un problema". La soluzione allo studio del Comune pare essere la realizzazione un collegamento alternativo a monte della strada franata, passando attraverso un’area privata, abbandonata da anni, che però appartiene a una ditta fallita, per cui è dei creditori. La soluzione dovrebbe essere temporanea, tramite un’ordinanza comunale che potrebbe sbloccare per estrema necessità questo cortile e renderlo un passaggio comodo. Intanto l’attenzione resta alta sullo smottamento, anche perché oltre la strada, la frana coinvolge buona parte di uno spiazzo comunale adibito a deposito.

g. v.