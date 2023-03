La fuga degli ebrei dopo le leggi razziali

Domani alle 17.30, presso la sede dell’Istituto Cappellini in via Oddi 11 a Urbino ci sarà la presentazione del saggio di Pietro Rinaldo Fanesi "Gli Ebrei italiani nelle Americhe dopo le leggi razziali del 1938" (Nova Delphi). Come si legge nella nota dell’Istituto "il volume si occupa della diaspora ebraica provocata dalla leggi razziali del 1938. Un problema storiografico finora trascurato per le caratteristiche particolari di un esilio nei paesi dell’America Latina e del Nord America che coinvolse circa 6 mila persone appartenenti in larga parte al ceto borghese medio-alto, fra cui diversi titolari di cattedre universitarie e insegnanti di scuola, professionisti e intellettuali di grande valore. Tra costoro anche quelli chiamati da Enrico Fermi che ebbero un ruolo determinante nel progetto Manhattan. Un contributo originale per diffondere e coltivare una “memoria della salvezza“ che studia i complessi rapporti tra gli esiliati, le comunità italiane e gli esuli antifascisti che li avevano preceduti attraverso uno scavo ed uso delle fonti approfondito e accurato e lunghi soggiorni dell’ autore nel continente americano". Con Fanesi dialoga lo storico Alessio Soma. Introduce Ermanno Torrico, presidente dell’Istituto Cappellini. Ingresso libero.

fra. pier.