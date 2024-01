"La galleria della Guinza non si apra ora"

La notizia dell’aggiudicazione dei lavori per l’adeguamento della Galleria della Guinza e il suo inserimento nella viabilità regionale fino a Mercatello sul Metauro non ha riscosso solo apprezzamenti. Se infatti molti tra politici e amministratori, guidati dai fratelli Baldelli, hanno festeggiato la cosa come una svolta epocale, c’è anche chi non approva di certo. È il caso del gruppo di cittadini spontaneamente raccoltosi dietro il nome Voci della Valle, con base a Mercatello sul Metauro. Sotto la lente ci sono l’apertura della galleria della Guinza collegandola alla viabilità ordinaria di fondovalle e senza misure che tutelino il centro cittadino, Bandiera Arancione e borgo più bello d’Italia, dall’aumento di traffico che scaturirà dalla nuova apertura. L’iter è già in movimento: "È con preoccupazione – dicono – che abbiamo appreso che lo scorso dicembre è stato pubblicato l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio del lotto 4 della Fano–Grosseto. Questo è il passo che precede l’esproprio dei terreni".

Cosa significa questo?

"Significa – continuano da Voci della Valle – che stanno avanzando con questo progetto assurdo, inutile e pericoloso che ha il potenziale di impattare su Mercatello sul Metauro e sull’alta valle del Metauro in maniera terribile. Tra le altre cose, sui documenti pubblicati si vede come solo una piccola parte del tracciato vicino a Mercatello passa in galleria, generando un impatto visuale, acustico e di contaminazione che non era previsto nel progetto originale. Come Voci dalla Valle, abbiamo inviato una lettera dettagliata all’ingegner Vincenzo Catone di Anas SpA in cui esponiamo le nostre preoccupazioni e i motivi per cui crediamo che la costruzione di questa superstrada con l’attuale progetto possa avere conseguenze disastrose sulla nostra comunità. Abbiamo anche inviato una lettera simile al sindaco Fernanda Sacchi, chiedendole di non firmare il “vincolo preordinato all’esproprio“. Vogliamo proteggere il nostro paese e abbiamo bisogno del sostegno di tutti per farlo".

Quest’ipotesi progettuale aveva generato opinioni discordanti anche tra alcuni sindaci della vallata, preoccupati per l’aumento della mole di traffico e per la difficoltà di adeguare la viabilità esistente ai nuovi volumi. Il tema è stato anche tra quelli che hanno portato alla spaccatura dei sindaci in Unione Montana.

Andrea Angelini