La Gen Z e gli anni ’80 Tra film e serie tv si balla al futuro

Domenica sera si è svolto il ’Prom’, il ballo studentesco di fine anno. Importato direttamente dall’America: da tempo anche da noi tanti ragazzi si danno appuntamento per ballare, ballare, ballare tutta la notte. Avete presente le scene tipiche di film e serie, dal "Tempo delle Mele" (francese) a "Stringer Things" (americana)? Che è vero che in comune hanno gli anni ’80 ma sono soprattutto due icone mediali prodotte a 40 anni di distanza. E il fatto di scegliere due contenuti che appartengono per realizzazione e ispirazione alla stessa epoca non è casuale perché l’impianto che troviamo nei look che si scelgono arriva proprio da lì. Le radici sono quelle, un sottosopra ricco di un humus dove il look della festa era scandito dai costumi che potremmo rivedere più opulenti in "Dynasty". Non ho detto che sono gli stessi, ma l’ispirazione sì. Ed è bello e giusto così. L’ho notato dopo aver letto tempo fa un bel pezzo su Vogue dove si spiegava come i Millenials sembrassero più giovani. Che i trentenni di oggi siano diversi da quelli di ieri. E sopratutto sono ancora più diversi dalla Generazione Z, quella che domenica ha ballato, ballato...al Prom. Scegliendo, anche e giustamente, abiti con una punta di stile impero. Quasi come in Dynasty, la nuova stagione.

Libro della settimana? Mi viene in mente, facendo un salto nella Inghilterra fine Settencento, "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen. Di cosa profuma un ballo scolastico? Non so perché ma penso, ragionando su una essenza fluida, ad un qualcosa di dolce e frizzante, come Marshmallow e arance amare con un tocco però di fava tonka e vetiver. Questi ultimi due, sono accordi forti, che piacciono (o piacevano) ai trentenni di almeno dieci anni fa. Ed eccoli qua.

#FashionissimoCarlino