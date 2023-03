La ’Generazione Z’ e la pandemia

La pandemia ha stravolto le vite di tutti. Il lockdown ci ha indotto a riflettere su noi stessi e su chi ci stava intorno, portandoci a conoscere nuovi aspetti della nostra personalità. A Tivoli, nelle Marche, due giovanissimi ragazzi si ritrovano costretti a chiudersi nella propria casa e a stravolgere la propria routine, rinunciando a sport, amici e motorino. Insieme ai due gruppi di amici, Arianna e Ludovico vivono intensamente il periodo di quarantena e dell’adolescenza, ponendosi le domande esistenziali, tipiche di quell’età, per imparare a definirsi come adulti. "Sempre uguali ma diversi" è un romanzo che ci accompagna per mano nei pensieri e nelle preoccupazioni della generazione Z, raccontandoci i primi ostacoli e vittorie, i primi amori e delusioni, i rapporti con la famiglia e le vere amicizie. Edito e pubblicato da Porto Seguro Editore, l’autore è Leonardo Selvatici, collaboratore del Carlino.