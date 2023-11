La genesi dei castelli vicini all’Adriatico

È possibile chiamare a raccolta i maggiori esperti europei che si sono occupati della nascita dei castelli in Adriatico? Sicuramente non è facile, ci vuole organizzazione, determinazione. Come nacquero in castelli in Friuli? In Emilia-Romagna? Nelle Marche? In Abruzzo, Molise e Puglia? E come si formarono lungo l’altra sponda del mare, in Croazia? Vi sono concordanze tra i due versanti dell’Adriatico? Se ne discuterà a Urbino, nei giorni 27-28-29 novembre 2023 presso l’Aula Magna del Rettorato in un convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (cattedra di archeologia medievale), in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e con il patrocinio del Comitato per le celebrazioni per i 600 anni dalla nascita del duca Federico di Montefeltro e dei comuni di Urbino e di Rimini (informazioni sul programma al sito www.uniurb.it). L’evento si occuperà (nella mattinata di martedì) delle ricerche archeologiche sviluppate sulla nascita dei castelli marchigiani. Saranno presi in considerazione il Montefeltro, i territori di Urbino, di Pesaro, di Macerata e di Ascoli Piceno a dimostrazione che la regione Marche ha tanto da dire, poiché conserva un patrimonio di età medievale di assoluto interesse. Soltanto nella provincia di Pesaro-Urbino sorgevano, nel Medioevo, almeno quattrocento siti fortificati. Numerosi sono ridotti a ruderi tra le boscaglie, ma alcuni restano ben vivi, un retaggio importante che necessità di essere studiato, conservato, tutelato. Esempi di quel patrimonio suggestivo sono rappresentati dal castello di Gradara, da quelli di Novilara, Candelara, Montefabbri, Castelleone di Suasa, Frontone, Montecerignone e molti altri. Un appuntamento da non perdere.

Daniele Sacco