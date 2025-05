La gentilezza a 300 all’ora. Incontro con Bagnaia, . Morbidelli e Bezzecchi

Un pomeriggio in compagnia di tre campioni del calibro di Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. E’ quanto organizza l’associazione Persona Gentile, per il prossimo lunedì 12 maggio, alle ore 18, all’Alexander Museum Palace Hotel con l’evento dal titolo "Gentilezza e brividi a 300 km all’ora".

Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote, ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti) nel quale sarà possibile ascoltare e dialogare con tre protagonisti della MotoGp. Ad ideare l’evento è stato Vittorio Livi, patron della Fiam e tra i fondatori dell’associazione ’Persona Gentile’ insieme al conte Alessandro Marcucci Pinoli.

"Vista la passione che la nostra terra nutre per questo sport – spiega infatti Livi - ed approfittando della presenza di questi mostri sacri vicino a noi, con il presidente Pierfrancesco Marini ed il consiglio direttivo di ’Persona gentile’ abbiamo pensato di creare un’occasione unica per cementare ulteriormente l’amicizia tra i nostri cittadini e i loro beniamini. Grazie alla disponibilità di Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, questo sarà possibile farlo all’incontro che realizzeremo Alexander Museum, dove i presenti avranno anche ciascuno la possibilità di porre una propria domanda ai piloti".

Ma come nasce questa idea? "Frequentando la stessa palestra da tanti anni – risponde Vittorio Livi - ho visto questi ragazzi che da quasi adolescenti sono diventati campioni. Valentino Rossi non è stato solo quel grande campione planetario che tutti ci invidiano, ma è riuscito anche a creare una scuola nella quale far crescere campioni di moto, come mai nessuno prima".

E aggiunge Livi: "Avendoli avuti ospiti anche a Villa Miralfiore, quello che mi ha sempre colpito di loro è vedere la loro fresca umiltà e gentilezza nei modi e nell’esprimersi, senza ostentare la loro popolarità". Da qui appunto il titolo dell’evento che vuole richiamare la correttezza e il fairl play dei tre piloti anche in gara.

"Sono davvero come una famiglia gioiosa e felice – conclude Vittorio Livi – ed immaginare poi che siano gli stessi che si sfidano sulle piste del motomondiale ai 300 km all’ora, con lotte e sorpassi, con il rischio di toccarsi e cadere rovinosamente, ecco, sembra davvero incredibile".