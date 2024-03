La Germani viaggia imbattuta da 5 turni: un roster lungo e attrezzato

Riprende il campionato di Serie A dopo tre settimane di pausa, e la Carpegna Prosciutto riparte alla ricerca di una vittoria, che manca dal 17 dicembre. Ospita la Germani Brescia capolista del campionato, proveniente dalla bruciante sconfitta ai quarti di finale delle Final Eight contro Napoli, ma imbattuta in campionato da cinque turni. Il match di andata, disputato al PalaLeonessa, è andato di scena alla prima giornata di campionato, dove l’allora Vuelle allenata da coach Buscaglia aveva tenuto testa ai padroni di casa per tutti i quaranta minuti, rimanendo attaccata nel primo tempo e sorpassando sul finire del terzo periodo, salvo poi cedere nel finale a causa della penetrazione vincente dell’ex Christon. Proprio l’ormai 31enne è il regista titolare della Germani, 11.5 e 4.5 assist di media nonostante uno scarso 22% da tre punti, chiamato a condividere il parquet e le responsabilità offensive con Amedeo Della Valle e John Petruccelli come esterni. I due italiani si trovano alla perfezione in campo, garantendo a coach Magro il perfetto connubio tra attacco e difesa (Petruccelli è secondo per palle recuperate, 1.8 come Ford), aprendo il campo con il loro tiro da tre. Se parliamo di tiro da tre punti in questa stagione non possiamo non citare CJ Massinburg, esterno che esce dalla panchina - insieme a Cournooh in cabina di regia e Burnell come ala - secondo in campionato per percentuale con il 49.4% su quattro tentativi a partita. Oltre al tanto talento tra gli esterni biancoblu, sia offensivo (Brescia ha il secondo attacco con 88.4 a partita e la Vuelle è la terz’ultima peggior difesa a 86.2) sia difensivo (sempre seconda anche per punti subiti, 75.3), la Germani domina anche sotto il canestro con il suo duo titolare composto da Kenny Gabriel e soprattutto Miro Bilan. Passano gli anni ma il croato rimane un fattore per la propria squadra, viaggiando alla media di 13.1 punti ma soprattutto 8.4 rimbalzi, che lo rendono il capoclassifica, con la miglior media dal campo in assoluto di 61.6%. Completano il roster i due lunghi ’di riserva’ Nicola Akele e Michael Cobbins.

Leonardo Selvatici