La gestione dell’acqua e lo sviluppo sostenibile. Incontro con esperti

Come la gestione delle acque può aiutare nello sviluppo sostenibile? Se ne parla giovedì pomeriggio a partire dalle 14,30 nell’ex Lanificio Carotti, in un incontro dal titolo ‘Ambienti & Città. La cultura della gestione delle acque può aiutare lo sviluppo sostenibile?’. Finanziata dall’Unione Europea e inserita nel progetto ‘Open Eventi Verdi’ del Ministero della Cultura, l’iniziativa è a cura dell’ateneo urbinate e approfondirà il tema della sostenibilità ambientale attraverso una prospettiva storico-culturale, con particolare attenzione alle dinamiche idrauliche, alle trasformazioni tecnologiche e al ruolo delle manifatture storiche nel processo di sviluppo sostenibile dei territori. Nello specifico, l’attività intende promuovere processi per l’applicazione dell’approccio eco-sostenibile al patrimonio culturale. Particolare risalto verrà dato al caso del patrimonio archeo-industriale dell’ex Lanificio Carotti. Ai lavori prenderanno parte i professori Vincenzo Fano, Laerte Sorini, Ciro Saltarelli, Flavia Marcacci e Sara Taglialagamba (Università di Urbino) che parleranno ad esempio di Sostenibilità e tecnologia tra storia e filosofia e di Leonardo da Vinci e l’idraulica in epoca moderna; ma ci saranno anche docenti provenienti da Pavia, Bolzano ed esperti della Fondazione Ex Lanificio Carotti - Megawatt srl che parleranno di cartiere, lanifici e del futuro dello stesso ex Lanificio fermignanese. Seguirà un dibattito pubblico al quale parteciperanno Gian Italo Bischi, Francesco Buoncompagni, Giovanni Pagliardini, Maria Teresa Rabitti e Monica Scaramucci. La giornata si concluderà poi con una visita guidata alla struttura dell’ex Lanificio, dalle ore 19.30 alle ore 21.30.

Giovanni Volponi