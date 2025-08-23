La gioia del “Belcanto Ritrovato“. Il Maestro Bruno de Simone e l’amore per l’insegnamento

Sei presenze al Rossini Opera Festival in allestimenti prestigiosi come La Pietra del Paragone di Pizzi, Matilde di Shabran di Martone, l’Italiana in Algeri di Fo, il Barbiere di Siviglia di Ronconi e ancora l’Equivoco stravagante di Sagi. Ormai cittadino pesarese (ha acquistato un appartamento in centro storico da qualche anno), Bruno de Simone rappresenta una delle voci più autorevoli del teatro d’opera. Baritono napoletano, esperto nel repertorio belcantistico, in particolare settecentesco e rossiniano, è uno dei cantanti-attori più stimati e con una carriera di tutto rispetto. Già allievo di Sesto Bruscantini, de Simone è ancora in piena attività ed è uno tra i più ricercati insegnanti di canto, membro e in molti casi presidente di prestigiosi concorsi internazionali di canto nonchè docente da 10 anni all’Accademia del Maggio Fiorentino, de Simone è da poco consulente artistico del Festival Il Belcanto Ritrovato.

Maestro de Simone, che effetto le fa essere consulente artistico di questo festival? "E’ un incarico che ho accettato con entusiasmo visto che posso coniugare la mia vita di cantante con quella di consulente artistico. Credo che questo Festival rappresenti un’eccellenza. E’ dalla sua nascita che ha destato la mia attenzione, come qualsiasi iniziativa che tenti un rinnovamento in campo artistico-musicale, di indagine e ricerca".

Che pregi ha questo festival? "Di riscoprire un patrimonio. Vede, la miriade di compositori italiani caduti ingiustamente nell’oblio imponeva che qualcuno si dedicasse a una loro dignitosa valorizzazione: se una scuola come quella del belcanto ha sfornato eccellenze come Bellini, Donizetti, Rossini, sarebbe doveroso far conoscere anche altri che abbiano una loro identità e valenza, e che a quella scuola abbiano dato il loro contributo".

Una carriera prestigiosa la sua "Settantaquattro ruoli eseguiti, di cui circa il 70% appartengono al belcanto, è questo che mi ha spronato ad approfondire l’essenza di questa importante iniziativa, in un settore storicamente poco incline all’ascolto di proposte innovative. Aggiungo che tanti potrebbero trovare un ottimo spazio di studio con queste partiture inedite e di indubbio valore".

Una delle sue "missioni" è trasferire il suo sapere ai giovani. "Lo faccio da più di vent’anni, spesso sacrificando tempo agli impegni artistici. Ho accettato di collaborare per selezionare giovani cantanti capaci di affrontare le insidiose scritture vocali degli eventi mirati. Con il proliferare di concorsi e accademie, la qualità della formazione è calata: nelle competizioni internazionali, oggi si registra una percentuale sempre più bassa di cantanti italiani. La didattica seria, base di ogni formazione, richiede docenti all’altezza".