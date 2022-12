La gioia della musica gospel con Eric Waddell sul palcoscenico Ritmi irrefrenabili e buon auspicio

L’inizio del nuovo anno sarà in pieno stile gospel con A Gospel Evening with Eric Waddel & Abundant Life Gospel Singers (Teatro Sperimentale, 2 gennaio 2023, ore 21). Il concerto, con le atmosfere dei canti gospel, inaugura la rassegna Playlist Pesaro, iniziativa del Comune di Pesaro e di Amat, regalando al pubblico un’esperienza unica in un’atmosfera di gioia frenetica. Il coro attualmente conta circa cinquanta elementi e una band d’eccezione. Sotto la direzione di Eric Waddell, front-man e leader, il gruppo ha raggiunto un alto livello di perfezione vocale.

La formazione ha debuttato in Italia nel dicembre 2017 riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica e, nella sua carriera, ha condiviso il palco con leggende quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker, con stelle del gospel quali BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp. Famoso docente e compositore, Waddell è l’autore di molti dei brani in repertorio. Biglietti da 15 a 20 euro.

ma. ri. to.