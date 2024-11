La giornata contro la violenza. Mostre, letture, concerti: protagoniste sono le donne

Mostre, letture, riflessioni, flash-mob, un concerto e un consiglio comunale monotematico dedicato al tema della violenza contro le donne. Sono solo alcuni degli appuntamenti che il Comune di Pesaro organizza e sostiene con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Il calendario inizia con anticipo: oggi si inaugura, alle 17,30, all’interno della galleria Spazio Bianco in via Zongo 45, la mostra organizzata da Lions club Pesaro Host e Percorso Donna, “Storie nella Storia“ che recupera i primati delle donne, passati fin troppo sottotraccia. Domani alle 16.30, a Palazzo Mosca-Musei Civici, ci sarà la mostra “Scarpette rosse in ceramica”, promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC). La mostra sarà visitabili fino al 15 dicembre.

Lunedì appuntamento alle 10, in piazza della Creatività, con “Per non restare in silenzio”, performance di sensibilizzazione degli allievi 3-4 sezione grafica del Liceo artistico Mengaroni a cura della scuola. Alle ore 10.30 verrà inaugurata la “panchina rossa” dedicata alle vittime di femminicidio, davanti alla farmacia comunale di Soria in via Laurana 1. L’iniziativa è organizzata da Aspes, Farmacie Comunali di Pesaro, Assofarm, Comune di Pesaro. Alle 11, nel Salone Metaurense della Prefettura, la firma del rinnovo del “Protocollo di rete Virginia”, per la definizione di strategie e percorsi condivisi di accoglienza e di uscita dalla violenza- 2024-2026. Alle 16 il Consiglio comunale monotematico, nella sala del Consiglio del Comune di Pesaro, insieme alle operatrici di Percorso Donna e Labirinto. Alle ore 18.30, nella sala del consiglio comunale si terrà “Memorie come polvere - Polifonia per Virginia Del Mazzo”, il reading tragicomico da Giacomo Leopardi e Bessie Smith. Di e con Romina Antonelli e Paola Galassi, direzione artistica Giampiero Solari. Alle ore 21 al Teatro Rossini di Pesaro ci sarà il Concerto per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne dell’Orchestra Olimpia.

Solidea Vitali Rosati