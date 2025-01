La Giornata della Memoria. Concerti, poesie e conferenze : "Con l’apprezzamento di Mattarella"

"Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche se non potrà venire a Pesaro, ci ha risposto con una lettera di saluto e apprezzamento per l’impegno profuso dalla nostra città nel tenere viva la memoria della Shoah". Mentre lo dice all’assessore, Camilla Murgia, brillano gli occhi. Gli attuali sono giorni febbrili per i preparativi legati alla “Giornata della Memoria“. Il programma pesarese è fitto di iniziative che andranno dal 27 gennaio al 22 febbraio.

Come spieghiamo nell’articolo in basso, in contemporanea al concerto in Sinagoga, tra le 8,30 e le 10,30, prima della cerimonia solenne in Prefettura (ore 11) – durante la quale il Prefetto consegnerà medaglie al merito ai discendenti di internati militari sopravvissuti alla deportazione – si terranno altri incontri aperti alla cittadinanza, realizzati grazie al coinvolgimento di oltre 150 studenti. Tra questi “Il femminile nella Shoah e nella Guerra” – previsto nel salone nobile “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari – realizzato con il liceo Marconi, l’Istituto Benelli e la guida di Fatima Farina e Carlo Niro. Poi “L’arte come salvezza, la storia di Regina Richter” nella sala Pierangeli in Provincia con Anpi, liceo Mengaroni e istituto Santa Marta e la guida di Matilde della Fornace e Anna Paola Moretti. “La Shoah negli Archivi” previsto nella sala Rossa del Comune è stato realizzato con la collaborazione del Cecchi e Nuova Scuola con Eleonora Rubechi Mensitieri mentre “Il Giorno della Memoria come momento di riflessione critica” è stato realizzato con Iscop e Bobbato, Liceo Mamiani e Istituto Bramante Genga con Marco Labbate. Questo si terrà in Comune. In Sinagoga invece prenderanno quota le note di Olivier Messiaen, "il quartetto per la fine del tempo", musica nata, nel 1941 all’interno del campo di Auschwitz e scritta al freddo delle baracche dal prigioniero Messiaen. Ispirata all’Apocalisse di San Giovanni Messiaen compose la partitura mettendo in note otto preghiere sul tempo della fede, sulla ragione del dolore e la speranza di una possibile liberazione. "Il “Quartetto“ – continua Murgia – sarà eseguito dall’Orchestra Olimpia con gli studenti di Musicale e Conservatorio tra gli spettatori". Del resto "il legame speciale di Pesaro con il Quirinale – osserva Murgia – nasce dal palco di Pesaro 2024 quando Mattarella apprezzò le musiciste dell’Olimpia". Purtroppo Mattarella non potrà essere a Pesaro per il 28 gennaio, quando si terrà, in prima nazionale al Teatro Rossini, il concerto dedicato a rievocare la storia dell’Orchestra femminile di Auschwitz portata in scena dalle musiciste dell’Olimpia con l’attrice Clio Gaudenzi e la regia di Valeria Fornoni.

Solidea Vitali Rosati