La giornata della pallacanestro "Dagli anni ’60, un amore folle"

C’era una volta la pallacanestro, prima ancora c’era la palla al cesto, adesso c’è il grande basket. La verità è che Pesaro c’è stata sempre e per la gioia dei suoi cittadini c’è ancora. Quindi, inevitabilmente, è nato un evento per dare il giusto riconoscimento al ruolo sociale del basket parrocchiale, che negli anni ha dato vita alla passione sfrenata di Pesaro per la palla a spicchi. È "la giornata della pallacanestro pesarese anni ‘60 e oltre", in programma sabato, dalle 11 al cinema Astra, nata da un’idea di Mariano Landi, organizzata in collaborazione con il Comune di Pesaro e Pino Mainieri.

"Una bella iniziativa che valorizza la cultura sportiva della città – ha detto l’assessore allo sport Mila Della Dora – e che ci ricorda quali sono i valori e la funzione reale dello sport: condividere, crescere, stare insieme. Se Pesaro ha il basket nel suo dna è anche merito di tanti giocatori che hanno fatto la storia praticando la pallacanestro come riscatto sociale, credendoci fino in fondo". "Ringrazio Mariano Landi e Pino Mainieri per essersi fatti promotori e aver organizzato questa iniziativa dal forte valore sociale e sportivo – ha commentato l’assessore al Fare Riccardo Pozzi –. A Pesaro si respira quotidianamente aria di basket, questo grazie alla storia e alla passione di intere generazioni di giocatori nate sui campetti parrocchiali".

Sabato mattina al cinema Astra verranno consegnati degli attestati alle società pesaresi che hanno fatto la storia: Rondinelle Pesaro (1939), Guf e Gil (1940), Victoria Pesaro (1946), Vuelle (1965), Delfino (1963), Olimpia (1964), Loreto (1965), Lupo (1965), Falco (1971). "Durante l’iniziativa – ha spiegato Mainieri – le società esporranno cimeli della loro storia: maglie, palloni, gagliardetti, fotografie. Sarà una mattinata di festa dedicata allo sport, invitiamo a partecipare tutti i tifosi delle società parrocchiali". Alla realizzazione dell’evento ha contribuito anche Pesaro Segreta, attraverso la riproduzione di interviste (come quella a Enzo Rossi nato nel 1922, proiettata in conferenza) e di fotografie dell’epoca. Mente e cuore de "La giornata della pallacanestro pesarese anni 60 e oltre" è Mariano Landi: "Un’idea che nasce dall’esigenza di far conoscere la storia cestistica della nostra città e raccontare il valore sociale delle "squadre parrocchiali", grazie alle quali ha preso forma la passione del basket moderno".

La memoria delle squadre parrocchiali è una storia preziosa da custodire e tramandare, come spiega Leonardo Lagò, ricercatore dell’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino, che sta portando avanti un progetto (in co-finanziamento con la Regione Marche) che ha come oggetto la funzione sociale del basket della città: "L’obiettivo è ricostruire la storia delle società di quartiere e del ruolo che hanno giocato all’avviamento della pratica sportiva, che hanno portato Pesaro a diventare città della pallacanestro. Invitiamo la cittadinanza, entro il 1 giugno, a portare presso la sede dell’Iscop documenti che riguardano qualsiasi tipo di esperienza cestistica, per farne un archivio storico disponibile su Memorie di Marca. Memorie di Marca è lo spazio, pensato inizialmente per gli istituti culturali, i soggetti privati e le pubbliche amministrazioni della Regione, dove rendere fruibile il proprio patrimonio culturale attraverso la pubblicazione di oggetti digitali di qualunque formato".

Luigi Diotalevi