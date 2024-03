La Giornata della poesia tra le rime degli studenti

Domani, dalle 9.30 alle 12.30, studentesse e studenti della città proporranno interventi video, letture di poesie, musica e danza per celebrare l’appuntamento internazionale con la Poesia. La Capitale omaggia infatti la Giornata mondiale della poesia con gli appuntamenti de “Il Pane e le Rose”, dislocati tra piazza del Popolo, le corti di Palazzo Gradari, il loggiato di Palazzo Ducale. Tema dell’anno: "Sempre cara mi fu questa poesia". "Si è scelto di parafrasare Leopardi – spiegano il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini e l’assessora alla Crescita Camilla Murgia - per dedicare attenzione al lato eterno, infinito, del genere poetico, ma anche al legame affettivo che ci lega al poetare e che ci rende più intimamente connessi con noi stessi". Dalle 9.30 alle 12.30, si terrà dunque la giornata in piazza tra lettura di poesie, spettacoli, incontri con poeti, performances degli studenti di tutti gli istituti superiori di Pesaro, dell’Iis Raffaello e dell’Itis “E. Mattei” di Urbino.