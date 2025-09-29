La giornata di Ricci . Al seggio con la figlia Pesaro, bene l’affluenza

Il volto stanco, segnato dalla lunga e difficile campagna elettorale, ma al tempo stesso sorridente per avere fatto il massimo possibile nel tentativo di soffiare all’avversario la guida delle Marche. Il candidato alla presidenza della Regione per l’Alleanza del Cambiamento, Matteo Ricci, ha votato ieri mattina a Pesaro, nella sua città, nel seggio del liceo artistico Mengaroni dove per tutta la giornata di ieri c’è stato un certo movimento, tra chi controllava i nomi dei candidati, chi andava deciso ai seggi e chi commentava: "Abbiamo fatto il nostro dovere, per quel che serve".

Matteo Ricci è arrivato intorno alle 11, a piedi, accompagnato dalla figlia maggiore Camilla, "che però – ha tenuto a chiarire il candidato presidente – non vuole comparire". Padre e figlia sono entrati nel seggio uno a fianco all’altra, dopo una brevissima fila. Prima ha votato Ricci, con la foto di rito mentre inseriva la scheda nell’urna, poi è stata la volta della giovane Camilla. Insieme sono usciti, seguiti dai collaboratori del candidato presidente, per fermarsi a pochi metri di distanza, a fare colazione, al bar Carla su corso XI Settembre all’angolo con via Mastrogiorgio.

Le giornate di sabato e domenica, dove vige il silenzio elettorale, il candidato presidente Ricci le ha dedicate al relax per smaltire la tanta stanchezza accumulata nei mesi scorsi, anche se – come ha ammesso lui stesso – "è impossibile cancellare completamente la tensione" mentre si è in attesa di conoscere il risultato del voto. Dopo settimane di incontri e comizi, su e giù per la regione, Ricci ha riservato la giornata di sabato alla Vis Pesaro, andando allo stadio a vedere la partita, e poi agli amici. La giornata di ieri invece è servita a recuperare le energie che saranno necessarie ad affrontare la serata di oggi.

Nessuna dichiarazione da parte di Ricci per non violare il silenzio elettorale: se ne riparla dopo le 15 di oggi, a urne chiuse. Solo un sintetico e generico appello al voto: "E’ importante recarsi alle urne, ogni voto conta". Lo spoglio sarà seguito da Matteo Ricci, dai candidati delle 7 liste che lo sostengono e dal suo staff in Ancona, allo spazio "D1 Conference Center" e in caso di vittoria i festeggiamenti potrebbero tenersi proprio sotto Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche. E sono già in provincia di Ancona Claudio Bolletta (candidato presidente per Democrazia sovrana e popolare), che ha votato alla scuola media di via Paganini a Chiaravalle; e Lidia Mangani, candidata per il Pci.

La giornata di ieri ha fatto registrare, almeno fino alle 19, una affluenza alle urne più bassa (30,23%) rispetto alle elezioni regionali del 2020 (32,94%). La provincia di Pesaro e Urbino con 32,84% ha la percentuale di votanti più alta, seguono quelle di Ancona (30,08%), Fermo (30,64%), Ascoli Piceno (29,09%), e Macerata (28,24%). A Pesaro, città di Ricci, l’affluenza è stata del 36,16%.