La giunta comunale guarda avanti e indietro:: "Gli ultimi 10 anni sono stati intensissimi"

Una conferenza stampa di fine anno che si è trasformata in un bilancio di una legislatura intera. Anzi, di due. In occasione della fine dell’anno infatti la giunta comunale si è ritrovata ieri con la stampa per tracciare un riassunto di quanto fatto negli ultimi dodici mesi, ma l’occasione di quest’anno è stata speciale, perché arriva a un semestre dalla scadenza dei dieci anni dell’era Gambini. Il quale, come ribadisce da tempo, spera "di continuare a governare anche per i prossimi cinque anni, per realizzare le conclusioni di tanti progetti già impostati. Ma al momento, guardiamo a quanto fatto. In questi cinque anni è successo di tutto, dalla pandemia all’alluvione, dall’aumento dei prezzi per i conflitti in corso al recente incidente della galleria delle Conce. Riguardo a quest’ultimo fatto, abbiamo deciso, non senza riflessioni, di sospendere tutte le attività fino all’ultimo dell’anno. Abbiamo cercato di dare sempre la massima attenzione alla cittadinanza, con misure precauzionali prese sempre rapidamente, a cominciare dalla pandemia, ma anche dopo le alluvioni: non abbiamo avuto strade chiuse per più di due giorni nonostante i tanti danni. Tutte le partecipate lavorano bene, e sia la giunta che io in prima persona abbiamo sempre preso decisioni e iniziative. Perché se non si fa nulla, si sbaglia sempre".

Giovanni Volponi