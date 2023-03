"La giunta fermi il progetto ex Agip Venga ripristinato il giardino originale"

"La giunta fermi il progetto dell’ex Agip e ripristini il giardino originale dell’architetto razionalista Mario De Renzi". E’ il suggerimento che i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli, rivolgono all’esecutivo "perplessi" dal tipo di intervento (si procederà per stralci funzionali) che l’Amministrazione comunale intende portare avanti. Un progetto, quello del Comune, da 2milioni 225mila euro che prevede la riqualificazione dell’intero isolato tra viale Gramsci, via Montegrappa e via Malagodi: approvato in giunta all’inizio del mese di febbraio, sarà presentato pubblicamente la prossima settimana.

Il progetto prevederà quattro fasi: la prima riguarderà l’area ex Agip con la realizzazione di una piazza giardino con pavimentazione, muretti, elementi di arredo, aiuole verdi e alberature; il secondo intervento si concentrerà sul parcheggio di via Malagodi mentre il terzo porterà alla creazione di un’area verde attrezzata per il gioco e lo sport, di fronte alla scuola Corridoni. L’ultimo step riguarderà la riconfigurazione dimensionale e funzionale della rotatoria su cui confluiscono via Monte Grappa e viale Gramsci. I consiglieri di Fd’I fanno presente che "se la scelta politica doveva cadere su un’area verde, per quali motivi la giunta Seri non ha pensato alla decisione più ovvia e corretta, da un punto di vista filologico: il ripristino del giardino originale dell’architetto De Renzi, il cui smantellamento nel 1956 è solo un passaggio di un lungo percorso di scempi nella storia urbanistica della città". E ancora Tarsi e Pierpaoli: "La sensibilità culturale europea più recente ha rivolto, con sempre maggior intensità, la sua attenzione alla grande esperienza del razionalismo degli anni 30-40 del secolo scorso, in tutte le sue declinazioni italiane, europee, internazionali. Le esposizioni museali nelle principali città europee, (Triennale di Milano) e la recente mostra di Pesaro (Pu.Ra.) dedicata al patrimonio razionalista della nostra provincia, sono solo alcuni dei tanti esempi. La stessa Unione Europea ha intrapreso il ciclopico progetto (aperto proprio a Roma nel 2020 dalla presidente Ursula von der Leyen) della ‘New European Bauhaus’, progetto ambizioso e articolato tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia. L’obiettivo è di creare nuovi modi del vivere per le generazioni future, sostenibili e inclusivi, con un filo conduttore che lega la realtà odierna ai principi estetici del movimento architettonico che attraversò il periodo storico tra le due guerre mondiali. Momenti culturali diversi ma legati dalla comune radice del metodo razionale del pensiero vitruviano".

"Al contrario l’amministrazione di centrosinistra –proseguono Tarsi e Pierpaoli – sceglie di isolare la città dalla vetrina internazionale. E nonostante Fano sia l’unica città al mondo che possa godere del vanto delle origini di Vitruvio, rifiutando la scelta del recupero filologico del giardino secondo i progetti originali dell’architetto De Renzi, (il giardino è parte integrante dell’intero progetto che originariamente ricopriva l’isolato) perde ancora una volta l’occasione di partecipare ad una vetrina culturale di ampio respiro".

Anna Marchetti