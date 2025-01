"La Giunta ha perso la bussola. Eseguito un ordine di partito"

E’ proprio vero: la Giunta Acquaroli ha perso la bussola. Di tono acceso – al pari delle dichiarazioni del presidente della Provicia Giuseppe Paolini, sono le dichiarazioni del segretario provinciale del Pd, Rosetta Fulvi. "Sulla brutta pagina del ridimensionamento scolastico oggi tocca all’assessore Biondi difendere l’indifendibile. Invece di riflettere su quello che insieme al presidente Acquaroli hanno combinato contro il territorio della provincia di Pesaro e Urbino parla di “chiarezza e responsabilità per il bene dei territori“. Ma di quale bene parla? Quale chiarezza e responsabilità? Quella di aver eseguito gli ordini di partito dai propri parlamentari che evidentemente governano anche la Regione? Quella di aver portato il Piano in Commissione per poi cambiarlo come per magia nel pomeriggio senza informare? Quella di aver salvato Piandimeleto per esigenze politiche e non certo educative, senza fare lo stesso per Apecchio? E aggiungo che è irricevibile – continua Fulvi – le valutazioni della Biondi sul Presidente della Provincia Paolini. Anzi l’assessore di destra avrebbe bisogno di ripetizioni da Paolini su che cos’è il dovere e il rispetto istituzionale. E soprattutto sul fatto che è indecoroso mentire. L’assessore sa bene che la Provincia di Pesaro e Urbino ha già dato molto lo scorso anno negli accorpamenti scolastici a differenza del suo territorio e di quello del presidente Acquaroli. Perchè finge di non sapere? Ridicolo – precisa Fulvi – parlare in positivo dell’accorpamento tra Apecchio e Acqualagna. E’ evidente che Biondi non conosce il territorio e che ha cattivi consiglieri. Fa quasi tenerezza una difesa senza argomenti che addirittura parla di strumentalizzazione politica da parte del Presidente della Provincia, ma di tutela dell’entroterra da parte della Giunta Acquaroli. In realtà – conclude Fulvi – è proprio Acquaroli e il suo assessore che stanno strumentalizzando le legittime proposte e proteste".