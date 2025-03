"La giunta ha sbattuto nei pali. Soldi sprecati e niente telecamere"

"Hanno fatto i lavori senza le necessarie approvazioni, mettendo a rischio la sicurezza e sprecando soldi pubblici, perché adesso sono dovuti correre ai ripari". E’ l’attacco alla giunta mondolfese da parte del capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi, che punta il dito sugli interventi per installare i dispositivi di rilevamento targhe vicini al casello A14 di Marotta. "Il progetto presentato per l’impianto vicino al casello prevedeva delle prescrizioni da parte di Anas, fondamentali per la sicurezza e la conformità delle infrastrutture. Tuttavia, a inizio 2019 l’amministrazione ha deciso di procedere ugualmente all’installazione, senza aspettare tali indicazioni, arrivate poco dopo. Col risultato che l’installazione eseguita non è risultata a norma, perché i pali utilizzati per le telecamere erano in ferro, anziché di alluminio, e quindi non ‘cedevoli’ in caso di urto con un veicolo. Con grave rischio per automobilisti e motociclisti e, che, di conseguenza, sottoponeva l’amministrazione comunale di fronte all’obbligo di risarcire cifre importanti alle eventuali vittime di sinistri". Gli incidenti, per fortuna, non ci sono stati. "Ma ora, a distanza di 5 anni, Anas ha ribadito al Comune la necessità di sostituire i pali – riprende Bonacorsi – e la settimana scorsa quelli in ferro sono stati sostituiti con quelli in alluminio, che però non hanno ancora i dispositivi di lettura targhe". "Così – incalza il leader di minoranza – nonostante i ritardi in altri ambiti, il Comune nel 2019, per una volta, ha deciso di anticipare i tempi, violando però le leggi. Per 5 anni abbiamo avuto dei pali non a norma. Ora l’amministrazione ha sostituito i pali di ferro con quelli di alluminio. Spesi altri denari pubblici per colpa della scarsa attenzione alle regole di chi governa da anni. E le telecamere ancora mancano".

Sandro Franceschetti