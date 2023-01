"La giunta non ha a cuore i disabili"

"La giunta Seri non ha a cuore i disabili, gli anziani e tutti coloro che hanno difficoltà motorie, nonostante le dichiarazioni fatte in tutti questi anni". E’ l’accusa mossa dai consiglieri comunali di M5S, Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, dopo aver appreso dall’assessore alla Cultura, Cora Fattori, che "non si riescono a trovare nel bilancio comunale 130mila euro" per assicurare l’ingresso al museo ai disabili o a chi difficoltà motorie. Quei 130 mila euro servirebbero a costruire una scala in legno da sovrapporre alla rampa dei cavalli, una piattaforma sollevatrice per i disabili e le rampe ed i corridoi di accesso alla parte bassa della corte ed al museo archeologico".

E ancora i 5 Stelle: "Siamo stupiti delle affermazioni dell’assessore alla Cultura perché quando si vuole i soldi si trovano. Vedi per esempio le somme per i vari studi di fattibilità della variante di Gimarra, oppure gli studi di fattibilità sulla Caserma Paolini ed ancora gli studi di fattibilità per il vivaio urbano nell’area ex Agip, insieme a tante altre somme che in questi anni sono state buttate alle ortiche. A questo punto ci sembra evidente che l’amministrazione non abbia per nulla a cuore i disabili, gli anziani e tutti coloro che hanno difficoltà motorie, nonostante le dichiarazioni fatte in questi anni. In pochi forse ricordano la "Skarrozzata" effettuata a Fano a luglio 2018 che faceva ben sperare sulla volontà della giunta di accelerare nell’’elaborazione e attuazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Da allora sono passati 4 anni e mezzo, solo da poco sono partite le prime riunioni sul Peba dopo un attesa di quasi sei anni e dobbiamo leggere che non si riescono a recuperare pochi fondi per eliminare una barriera architettonica fondamentale per dare un bel segnale di civiltà ai cittadini fanesi e ai turisti che ogni anno vengono a Fano".

Anna Marchetti