La goccia e il suono per ricordare Calvino

Oggi Pesaro sarà una delle 11 città italiane d’eccellenza inserite nel progetto “Città (in)visibili“ che celebra il centenario della nascita di Italo Calvino e che prevede concerti, produzioni speciali, visite guidate. Oggi pomeriggio (ore 19), alla chiesa dell’Annunziata si terrà il concerto conclusivo della residenza creativa “La goccia e il suono“, progetto realizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con l’Associazione I-Jazz e il FAI, con il contributo del MIC-Ministero Italiano della Cultura e dell’assessorato alla Bellezza del Comune di Pesaro. Nato da un’idea del vibrafonista e percussionista urbinate Daniele Di Gregorio, il progetto (da lui stesso guidato e diretto), vede tra i protagonisti il pianista Massimiliano Rocchetta; il sassofonista Milo Lombardi; il trombonista Massimo Morganti; il contrabbassista Giacomo Dominici ed il percussionista Matteo Salvatori.

Di Gregorio, come è nato questo progetto?

"Dall’idea di voler sviluppare musicalmente due parole apparentemente lontane tra loro. Un’idea che parte dalla fisica. Vede il mio strumento principale (la marimba) si sviluppa su un piano verticale e quando io percuoto uno dei tasti in legno il suono si espande verso l’alto. Così come la goccia che scende crea un suono che sale e che, se ripetuto, crea un processo di ciclo continuo. Ho scritto il brano che da titolo al progetto per cercare proprio di ricreare questa naturale continuità che rappresenta poi anche il ciclo della vita".

Con lei cinque musicisti di vaglia.

"Si tratta di super professionisti con i quali collaboro da tempo con l’aggiunta del giovane Milo Lombardi al sassofono. L’idea era quella di creare un’interazione speciale con loro per le dieci composizioni che ho scritto. Si tratta di composizioni che ricostruiscono un pò tutto il mio percorso musicale. Brani che riguardano il mio passato (tantissime collaborazioni a cominciare con quella con Giorgio Gaslini); il presente (con Paolo Conte ed altri progetti), e il futuro (del quale parlerò più diffusamente prossimamente)".

Undici brani con anche qualche dedica.

"Sì ho riannodato un po’ i fili di emozioni, ricordi, momenti di vita vissuta, professionale e non solo, dove riemergono anche gli anni della mia formazione. Una composizione è dedicata infatti al mio maestro di pianoforte Eugenio “Gege“ Giordani. E poi quelli della prima affermazione a livello nazionale con Giorgio Gaslini a cui ho dedicato un altro brano. A parte l’ultimo “A night in Tunisia“ direi che sono brani che raccontano un po’ del mio vissuto, del mio percorso musicale. Ecco mi piace accompagnare il pubblico in questo mio viaggio".

Nelle note di sala sotto ad ogni titolo del brano ci sono anche dei bellissimi versi.

"Sì sono dei testi tratti da “Il grando d’agosto“, un piccolo libro che ho scritto e che è totalmente dedicato ai miei 33 anni di carriera con Paolo Conte. Sono frammenti di emozioni, suggestioni che ho voluto fermare su qualche pagina. E’ un piccolo valore aggiunto che ho voluto dare a questo progetto che è soprattutto un racconto musicale".

E con Paolo Conte?

"Uscirà a giorni il doppio disco relativo al concerto che abbiamo registrato al Teatro alla Scala. Seguirà al cinema l’uscita del film relativo a quello stesso concerto".