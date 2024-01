La gradinata all’Annunziata predispone al malumore

Gentile lettrice, in chiusura della sua bella lettera scritta a penna come facevano una volta gli umani, lei aveva prima scritto "brutta struttura", correggendo poi in "inadatta struttura". Doveva dar retta al suo primo convincimento, perché era il più giusto e il più rispondente alla realtà delle cose, perché quella gradinata dell’Annunziata non solo è "brutta", ma lì dentro diventa addirittura qualcosa di sgradevole con un contrasto così stridente con l’architettura del luogo da predisporre al peggio e alla critica chiunque entri per ascoltare qualcosa anche di bello. Se mettessimo delle autentiche sedie del Settecento nel settore popolare di uno stadio non ne verrebbe fuori una cosa così balorda.

E’ chiaro che condivido le sue considerazioni e, pur facendo continui esercizi di umiltà e di cenere cosparsa sulla testa per combattere diaboliche punte di saccenteria, non si può fare a meno di chiedersi: ma Santa Madonna dell’Annunziata, tu che dall’alto vedi lo scempio di luoghi a te un tempo devotamente dedicati, come puoi consentire tutto ciò? Lasciamo perdere l’aura di sacralità che sarebbe di Tua competenza, che dovremmo dire e fare noi semplici umani che giungiamo al massimo delle nostre forze a concepire il senso del bello? Come cantava Tosca: "Perché ce ne rimuneri così?".