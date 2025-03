La grafica ora davvero riparte da Urbino

È nata ieri una nuova gemma artistica a Urbino. Una collaborazione destinata a portare avanti nel tempo, tramite un laboratorio unico, le migliori tecniche mondiali della grafica d’arte grazie alla linfa vitale delle nuove generazioni di artisti e tecnici. Si chiama 2RCABAU, dalla fusione della Stamperia d’arte 2RC, nata a Roma nel 1959, e Accademia di Belle Arti Urbino. Sede, l’ex archivio comunale in via Valerio, concesso dall’amministrazione all’Accademia da un anno circa. Ieri, in una toccante mattinata arricchita dalla presenza del critico d’arte Achille Bonito Oliva, l’accordo è stato suggellato e da maggio partiranno le attività. "Due entità che si integrano – ha detto la presidente dell’Accademia Maria Rosaria Valazzi – per portare qualcosa di inedito e nuovo. Ringraziamo il Comune, che ci ha messo a disposizione i locali, e un grazie al battitore libero Giuseppe Balduini che ha fatto intrecciare i destini di 2RC, Comune e Accademia". Soddisfatto il direttore Luca Cesari: "Un grande grazie va a Simona Rossi e al padre Valter, che non è riuscito a venire ad Urbino, ma che ha propiziato tutto ciò. Assieme ad Eleonora non hanno atteso gli artisti mondiali, ma hanno rivoluzionato il concetto che la stamperia sia un laboratorio fisso e immutabile, per portarlo in giro per il mondo, spostando immensi torchi e avvicinandosi agli artisti, cercandoli, andandogli incontro. Anche in questo caso vengono loro verso Urbino. Questo approdo, dopo aver percorso tutte le rotte dell’arte internazionale, è un viaggio nel cuore della loro missione di una vita".

Prima della proiezione di un intenso documentario sull’intera storia della 2RC, realizzato da Enrico Agapito, Achille Bonito Oliva, che segue le vicende della 2RC dal 2007, ha raccontato col suo linguaggio unico questa avventura, partendo con ironia: "Non è una associazione a delinquere, una società di produzione e nemmeno di riproduzione. La 2RC è un soggetto culturale assolutamente inedito in termini universali. Leonardo diceva: “l’arte è una cosa mentale“; l’opera della 2RC lo documenta apertamente, perché tutto ciò che ha realizzato è stato riprodurre forme inedite. L’elenco degli artisti è frutto di un cammino in comune che hanno avuto assieme a loro. Hanno capito che non si trattava di forme da moltiplicare, ma di realizzare nuove situazioni visive. La 2RC è l’emblema di un viaggio senza fine, come Urbino, che rimarrà per sempre. Quando sono arrivato qui la città mi ha emozionato, dandomi l’impressione di una purezza intoccabile, con un passato alle spalle così straordinario: ora i due destini si uniscono in maniera perfetta".

Ha concluso Simona Rossi: "Per noi, terra dei nostri nonni, Urbino è un ritorno a casa. L’intenzione è di invitare presto tanti artisti internazionali, formare giovani qualificati e avviare un lavoro che abbia lunga vita. Da maggio inizierà un primo workshop, primo tassello del Centro Internazionale della Grafica d’Arte 2RCABAU, un luogo che non sarà solo memoria ma fucina di nuove visioni e crocevia di talenti emergenti e maestri affermati, pronto a traghettare la grafica d’arte verso un nuovo futuro".

Giovanni Volponi