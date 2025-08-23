La gran festa della Tagliatella fino a domenica

Nel cuore di agosto, a Cairo, piccola frazione di Mombaroccio, è tornata la Festa della Tagliatella, giunta quest’anno alla sua 17ª edizione. Dal 21 scorso a domenica, quattro serate di gastronomia e divertimento all’insegna di un piatto simbolo dell’Italia più autentica: le tagliatelle fatte rigorosamente a mano. L’evento è reso possibile grazie all’instancabile impegno del Comitato della Tagliatella: le volontarie del paese si dedicano con passione alla preparazione di grandi quantità di pasta tirata a mano, accompagnata dai condimenti preparati al momento.

Le serate si animano con tornei di briscola, musica, balli e intrattenimento per tutte le età: una cornice perfetta per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo tradizionale. L’ingresso è libero, e l’atmosfera calorosa invita a fermarsi, chiacchierare e gustare ogni forchettata. Per info: 333 6227332 o 349 8376398.

"Un appuntamento imperdibile – scrivono gli organizzatori – con l’eccellenza della tradizione marchigiana, dove la semplice tagliatella diventa ambasciatrice di convivialità, sapori autentici e comunità. Abbiamo iniziato giovedì con l’orchestra Gusto e Lidia, sabato 23 avremo Fabrizio Guidi & Gli Accademia, per concludere domenica 24 con l’Orchestra Matteo Tassi. Senza dimenticare i più piccoli, che potranno divertirsi con gonfiabili gratuiti, laboratori creativi nei giorni e lo spettacolo di Nonno Bolla, domani dalle 19.30. Quindi fino a domani a Cairo l’estate ha il sapore della pasta fatta con amore. Apertura stand dalle 19".

Luigi Diotalevi