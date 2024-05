La grande emozione di osservare le stelle

Uno dei progetti scolastici in ambito scientifico quest’anno è stato dedicato al tema dell’astronomia. Un esperto del Gruppo Astrofili Pesarese ci ha introdotto allo studio e all’osservazione dell’universo e del cielo notturno. Nel mese di gennaio, in aula, dopo un’introduzione generale sulle principali costellazioni e come individuarle nel cielo notturno, con riferimenti anche alla mitologia, siamo passati ad un argomento più teorico ed impegnativo: come nasce, cresce e si sviluppa una stella, ed infine come si trasforma e muore.

Abbiamo capito che le stelle nascono da nebulose che si condensano a causa della forza di gravità. Poi, a seconda del materiale a disposizione, idrogeno ed elio, hanno un ciclo diverso. Le più piccole vivono una vita tranquilla che le porta poi a spegnersi, le più grandi, invece, si evolvono in modo più violento, fino a esplodere in supernove o collassare in pulsar o buchi neri. Il materiale che viene espulso in queste gigantesche esplosioni cosmiche si ricondensa in nebulose, che poi daranno vita a nuove stelle, in un ciclo continuo. L’argomento ha suscitato tante curiosità e domande e gli esperti ci hanno anche mostrato delle bellissime immagini dello spazio profondo, con stelle, ammassi e nebulose dai colori e dalle forme incredibili.

È strano pensare che quello che noi percepiamo come buio e infinito rappresenti invece una entità costellata di astri e corpi celesti, meravigliosi e ancora da scoprire… Dopo la parte teorica, nel mese di marzo, condizioni meteorologiche favorevoli ci hanno permesso di organizzare una bella serata di osservazione. Gli astrofili hanno scelto per noi un posto buio e adatto sulla Panoramica San Bartolo, dove ci aspettavano con i loro telescopi già pronti, di cui ci hanno spiegato il funzionamento. Con dei laser verdi ci hanno indicato nel cielo le costellazioni che erano visibili quella sera. Nomi che avevamo studiato sulla carta si materializzavano come forme reali nella volta celeste. Che emozione! Con i telescopi abbiamo osservato il pianeta Giove con le sue quattro lune e la sua superficie a strisce chiare e scure. E’ apparsa anche la Nebulosa di Orione, dove nascono le stelle, un piccolo ventaglio luminoso; quindi si è svelato ai nostri occhi Urano, che nella forma ricorda una piccola pallina azzurra.

Ed infine ecco comparire la Luna! E’ stato incredibile riuscire a vedere i crateri così da vicino, e alcuni di noi hanno anche scattato delle foto con il cellulare attraverso gli oculari. Senza dubbio abbiamo potuto vivere una bellissima esperienza, che ci ha svelato un mondo nuovo e che fino a quel momento non pensavamo potesse essere osservato così da vicino.

Jacopo Gelsi 3ª C